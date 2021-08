28 sierpnia br. odbędzie się kolejna edycja akcji społecznej „Maszerujemy z kijkami”. Organizatorami wydarzenia są radny Dariusz Przytuła i Klub Fitness Fabryka Zdrowia w Stalowej Woli. Chętni do uczestnictwa w imprezie mogą zgłaszać się telefonicznie lub droga mailową. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Dariusz Przytuła Radny Rady Miejskiej w Stalowej Woli i Klub Fitness Fabryka Zdrowia w Stalowej Woli zapraszają mieszkańców do udziału w akcji społecznej, której celem jest promocja aktywnego spędzania czasu wśród osób powyżej 35 roku życia. Dla pierwszych 50 uczestników radny Dariusz Przytuła przygotował zestaw kijków do marszu, a także książkę – „Poradnik FUN Nordic Walking”. Podczas akcji odbędzie się rozgrzewka poprowadzona przez instruktorkę z Klubu Fitness Fabryka Zdrowia, a także krótka lekcja instruktarzowa jak przygotować się do marszu przy użyciu kijków. Zakup 50 sztuk zestawów dla pierwszych 50 mieszkańców sfinansowany został z diet radnego Dariusza Przytuły.

W zabawie udział wziąć mogą tylko mieszkańcy Stalowej Woli. Chęć uczestnictwa w wydarzeniu można zgłosić telefonicznie 695-616-963 (w godzinach 17:00 – 21:00 do dnia 25 sierpnia lub wyczerpania miejsc) lub mailowo kontakt@dariuszprzytula.pl podając imię i nazwisko, wiek, ulicę zamieszkania i nr telefonu.

Impreza odbędzie się 28 sierpnia na błoniach nadsańskich od strony siłowni zewnętrznej. Start godz. 9.00. Program imprezy: odebranie pakietów przez osoby zarejestrowane, przywitanie uczestników, zaprezentowanie organizatorów, krótka charakterystyka rekreacji marszu z kijkami, przygotowanie się do rozgrzewki, rozgrzewka z instruktorem, odpoczynek, marsz z kijkami – krótkie okrążenie, rozdanie uczestnikom książek – poradników Nordic Walking.