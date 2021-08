Szatnie dla gospodarzy i dla drużyny gości, toalety, prysznice, sala konferencyjna – tak w skrócie wygląda szatnia na medal, która w niecały rok powstała na terenie stadionu Czarnych Lipa. Obiekt na miarę XXI wieku został uroczyście otwarty 31 lipca.

Na realizację tej inwestycji czekali przede wszystkim piłkarze Klubu Sportowego KS Czarni Lipa. Dla drużyny, która gra w klasie okręgowej, taki budynek, w którym mogą zarówno oni jak i przeciwnicy, przygotować się w komfortowych warunkach do meczu, był niezbędny.

Jak podkreśla burmistrz Zaklikowa Dariusz Toczyski, gmina przykłada dużą wagę do szkolenia dzieci i młodzieży, nie tylko w piłce nożnej ale i w innych sportowych dyscyplinach, dlatego budowa tego obiektu była koniecznością.

– Ponad dwa lata temu stwierdziliśmy, że infrastruktura sportowa na terenie gminy Zaklików jest w stanie opłakanym. Po rozmowach z radnymi doszliśmy do wniosku, że coś z tym stanem rzeczy trzeba zrobić. Zwróciliśmy się do wiceministra Rafała Webera, który obiecał nam pomoc i wsparcie. I udało się. Stoimy dziś przed pięknym obiektem, który powstał w niecały rok. To obiekt na miarę XXI wieku. Teraz zawodnicy mają zaplecze z prawdziwego zdarzenia – mówił burmistrz Zaklikowa.

Budynek szatniowo-sanitarny został sfinansowany ze środków budżetu gminy Zaklików przy wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki. Na szatnię gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości blisko 50 proc. Pozostałe środki pochodziły z budżetu gminy. Cała inwestycja kosztowała ponad 1 mln 160 tys. złotych. Projekt zakładał również zamontowanie nowych trybun na stadionie, których koszt wyniósł ponad 45 tys. złotych.

Powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 167 m kw, i podzielona jest na strefę dla gości oraz gospodarzy. W budynku znajdują się: szatnie, sanitariaty, natryski, sale dla trenerów oraz sala konferencyjna. Budynek posiada mechaniczną wentylację i ogrzewany jest na gaz.

Obecny podczas uroczystego otwarcia pawilonu wiceminister infrastruktury Rafał Weber podkreślił, że ten obiekt jest przykładem tego, jak Polska zmienia się w ostatnich latach.

– Mamy do czynienia z nawałą inwestycji w różnych obszarach: drogowych, sportowych, kulturalnych, gospodarczych. Cieszę się, że na terenie miasta i gminy Zaklików, mamy do czynienia z takimi inwestycjami, bo to państwo są ich beneficjentem. Wiem, że młodzi ludzie bardzo chętnie tutaj przychodzą, trenują, rozwijają swoje umiejętności sportowe, ale też hartują ducha, bo sport jest czymś co pomaga rozwijać ciało, jak również jest ważnym elementem kompleksowego rozwoju człowieka – mówił Rafał Weber.

Otwarcie szatni, to nie koniec modernizacji obiektu sportowego w Lipe.

– W ostatnich dniach Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, rozstrzygnęło konkurs w ramach, którego miasto i gmina Zaklików otrzymało kolejne środki finansowe w wysokości 1 mln 120 tys. złotych, na dokończenie modernizacji obiektu sportowego w Lipie. Będzie nowa murawa, nowe odwodnienie i wiele więcej. To pozwoli stworzyć jeszcze lepsze warunki do uprawiania sportu – dodał Rafał Weber.

Przypominamy, że oprócz sportowych rewolucji w Lipie, dobiega końca przebudowa płyty boiska w Zdziechowicach, jak również trwają prace przy budowie płyty w Zaklikowie.