2 miliony 727 tysięcy 262 złote z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymał łącznie Powiat Niżański oraz jego gminy na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Dzięki pozyskanym środkom przebudowane zostaną głównie przejścia przy szkołach m.in. w Nisku – Podwolinie, Rudniku-Stróży, Cholewianej Górze i Krzeszowie.

W piątek, 30 lipca, na niżańskim osiedlu Podwolina, w sąsiedztwie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 odbyła się konferencja prasowa, w czasie której wiceminister infrastruktury poseł Rafał Weber wręczył symboliczne czeki na przebudowę przejść dla pieszych. W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg środki otrzymał Powiat Niżański oraz gminy Nisko, Rudnik nad Sanem, Krzeszów, Harasiuki i Jeżowe. Łącznie do samorządów powiatu trafiło przeszło 2 miliony 727 tysięcy złotych.

– Kwoty jakie otrzymały samorządy są kwotami maksymalnymi. Każdy złożony wniosek uzyskał maksymalne dofinansowanie wynoszące 80 procent wartości projektów. Różnice w wysokości kwot wynikają z ilości przejść dla pieszych, które będą realizowane w ramach tych wniosków oraz z zakresu danego zadania – wyjaśniał wiceminister Rafał Weber. – Środki są przekazywane nie tylko na doświetlenia przejść dla pieszych, ale również na inne inwestycje, które są związane z obszarem przejścia dla pieszych, a więc dobudowę chodnika czy ciągu pieszo – rowerowego, wyniesienie przejścia dla pieszych, jego właściwe oznakowanie, czy dobudowę innych elementów, które są potrzebne po to, aby przejście dla pieszych mogło być bezpieczne i funkcjonalne.

Powiatowe przejścia w każdej gminie

Największą kwotę otrzymał Powiat Niżański. Dzięki wsparciu w wysokości miliona 644 tysięcy 661 złotych przebudowane bądź wybudowane od podstaw zostanie 13 przejść dla pieszych na drogach powiatowych. – Powiat Niżański złożył do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg trzy wnioski na bezpieczne przejścia dla pieszych. Wnioski te były złożone łącznie na trzynaście przejść, które będziemy przebudowywać lub budować w każdej gminie z terenu powiatu niżańskiego – wyjaśniał starosta niżański Robert Bednarz.

Bezpieczne, nowoczesne przejścia powstaną w: Krzywdach obok świetlicy wiejskiej, Jarocinie na wysokości sklepu „Stokrotka”, Rudniku nad Sanem na ul. Sandomierskiej na wysokości budynku „Centrum Handlowe”, Krzeszowie na ul. Biłgorajskiej na wysokości zatoki autobusowej, a także przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kurzynie Średniej, przy szkole w Przędzelu, w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych obok cmentarza w Hucie Krzeszowskiej, przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 na ul. Dąbrowskiego w Nisku – Podwolinie, obok poczty w Ulanowie i przy szkole w Krzeszowie Górnym. Powiat Niżański zbuduje też nowe przejścia w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych w okolicy zatoki autobusowej w Jarocinie oraz na wysokości Domu Ludowego w Bielinach.

– Wytypowanie tych miejsc odbyło się poprzez szczegółową konsultację z samorządami, z wójtami i burmistrzami. Wiedzę czerpaliśmy też z opinii Komendy Powiatowej Policji w Nisku, w której wskazano miejsca najbardziej niebezpieczne, w których dochodzi do największej liczby zdarzeń drogowych – tłumaczył starosta niżański.

Będzie bezpieczniej przy szkołach

377 tysięcy 725 złotych wsparcia z rządowego funduszu otrzymała gmina Nisko. – Gmina złożyła do tego programu trzy przejścia dla pieszych. Wszystkie trzy zostały uznane przez ministerstwo. Są to przejścia w miejscach, w których najczęściej dochodzi do zdarzeń drogowych, do wypadków, do potrąceń pieszych. Pierwszym takim miejscem jest skrzyżowanie ulicy Sportowej z ulicą Kościuszki w pobliżu stadionu sportowego. Bezpieczne przejście jakie tam wybudujemy, z podniesieniem tego skrzyżowania na pewno zapewni bezpieczeństwo, na pewno wymusi zmniejszenie prędkości jazdy. Drugie przejście jest na łączniku do obwodnicy Niska i Stalowej Woli. To przejście też jest umiejscowione w pobliżu skrzyżowania ulicy Modrzewiowej z ulicą Wańkowicza. W pobliżu tego przejścia jest wybudowane duże, nowe osiedle budynków wielorodzinnych. Kiedy oddamy łącznik ruch będzie tam dużo większy niż do tej pory. Trzecie przejście dla pieszych powstanie w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 3 na ulicy Piaskowej – mówił burmistrz Waldemar Ślusarczyk.

Środki w wysokości 96 tysięcy złotych na budowę przejścia w Stróży otrzymała gmina Rudnik nad Sanem. – Trzymam w ręku czek na przejście dla pieszych w osiedlu Stróża. Cieszę się, że z puli powiatu w Rudniku powstaną dwa przejścia, przed szkołą w Przędzelu oraz w centrum miasta. Te przejścia są bardzo ważne i cieszę się, że znalazły się na nie środki. O przejście, które powstanie w Stróży zabiegali jej mieszkańcy. Wielokrotnie chcieli, żeby w okolicach szkoły powstały progi zwalniające, nie jest to dobre rozwiązanie. Natomiast przejście dla pieszych w wydaniu na które pozwala program ministerialny będzie bogate. Będzie oświetlone, będzie wyniesione, będzie tam to, o czym marzymy – mówił burmistrz Waldemar Grochowski. – Sami nie bylibyśmy w stanie takiego przejścia zrobić. Serdecznie w imieniu mieszkańców Stróży i całej gminy Rudnik nad Sanem dziękuję panu ministrowi.

Wójt gminy Harasiuki odebrał z rąk wiceministra infrastruktury czek na 200 tysięcy złotych. – Panie ministrze spowodował pan, że ten tydzień jest bardzo szczęśliwy dla gminy Harasiuki. Dziś odbieram czek na przebudowę przejścia dla pieszych w obrębie drogi gminnej w miejscowości Gózd, w bezpośrednim jest sąsiedztwie zlokalizowana jest szkoła. To miejsce jest szczególnie niebezpieczne, zwłaszcza gdy autobusy dowożą dzieci – wyjaśniał wójt gminy Harasiuki Krzysztof Kiszka. – To miejsce jest dla nas bardzo ważne.

Włodarz gminy Krzeszów Stanisław Nowakowski odebrał czek na 103 tysiące 399 złotych. – Gmina Krzeszów jest najmniejsza w powiecie niżańskim dlatego też ma najmniej przejść dla pieszych. Przez naszą gminę przebiega droga wojewódzka i drogi powiatowe, a drogi gminne są na tyle bezpieczne, że nie potrzebujemy wielu przejść dla pieszych. Przejście na które otrzymaliśmy dofinansowanie znajduje się przy szkole – mówił wójt Nowakowski. – Szkoły są właśnie takimi miejscami, gdzie te przejścia powinny być bezpieczne i bardzo dobrze zrobione.

Na rządowe wsparcie w wysokości 305 tysięcy 477 tysięcy złotych mogła liczyć też gmina Jeżowe. – Radość nie mniejsza u mnie, niż u moich kolegów samorządowców z racji otrzymania tych środków, które przed chwilą otrzymaliśmy – podkreślał wójt Marek Stępak. – Gmina Jeżowe zbuduje dwa bezpieczne przejścia na drogach gminnych. Pierwsze powstanie w Cholewianej Górze przy szkole. To przejście zapewni bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, ale też mieszkańców, którzy korzystają z boiska wielofunkcyjnego. Drugie przejście znajdzie się w Jeżowem w sąsiedztwie zakładu produkcyjnego.