We Włocławku odbywały się lekkoatletyczne Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 18. W konkursie rzutu młotem 5 kg, triumfował Alan Witas ze Sparty Stalowa Wola.

Podopieczny trenera Pawła Drapały był bezkonkurencyjny. Już w eliminacjach pokazał swoją moc. W pierwszej próbie zapewnił sobie udział w finale – posłał młot na odległość 61,46.

W konkursie finałowym spartanin rzucił w pierwszej próbie na odległość 64,34 i objął prowadzenie. Stracił go po rzucie Mikołaja Bajera z AŚ AZS Poznań, który w drugiej serii uzyskał 64,63. Radość poznaniaka nie trwała jednak długo. W czwartej serii (dwie wcześniejsze „spalił”) Witas rzucił 3 cm dalej (64,66), a za chwilę poprawił się o kolejny metr – 67,63 i tym wynikiem, który jest jego nowym rekordem życiowym, zapewnił sobie mistrzostwo Polski.

„Srebro” przypadło Bajerowi (64,63), a brązowy medalistą został Marcin Sobiesiak z AZS UMCS Lublin (59,21).

We Włocławku startowała jeszcze dwójka innych naszych lekkoatletów: Natalia Cygan z Victorii Stalowa Wola oraz Jakub Krasowski ze Sparty.

Cygan biegała na 800 m. W eliminacjach w swojej serii była szósta, czas 2:16,78 (rekord życiowy). Zakwalifikowała się do finału B, który nie był już tak szybki. Podopieczna trenera Mirosława Barszcza wpadła na metę na trzeciej pozycji, z czasem 2:20,01 i ostatecznie została sklasyfikowana na miejscu jedenastym.

Mistrzynią Polski w biegu na 800 została Małgorzata Strzeżysz z AZS AWF Warszawa (2:11,23 – rekord życiowy), wicemistrzynią Wiktoria Cybulska z AZS UWM Olsztyn (2:12,96), a podium uzupełniła Nikola Nagięć z AZS AWF Kraków (2:13,39).

17 zawodników stanęło do rywalizacji w skoku wzwyż. 180 cm – taką normę na finał ustalił PZLA – skoczyło 13. Wśród nich Jakub Krasowski ze Sparty. W walce o medale zawodnik trenera Andrzeja Siwak poprawił się o 10 cm. Skoczył 190 cm – wyrównał swój najlepszy tegoroczny rezultat – i dało mu to ósme miejsce. Czterech zawodników pokonało poprzeczkę na wysokości wyższej niż dwa metry. Pierwsze miejsce zajął Piotr Jaroszkiewicz z AZS AWF Biała Podlaska (2:08), drugi był Kevin Małek z AML Słupsk (2:06), a trzeci Piotr Konopko z Hańczy Suwałki (2:04).

We Włocławku reprezentowała nasze województwo 39-osobowa reprezentacja, która zdobyła łącznie 8 medali. „Złoto” poza wspomnianym już Alanem Witasem, wywalczyli także: Maria Duszkiewicz ze Stali Mielec w rzucie młotem (61,56), Kacper Gołąbek ze Stali Nowa Dęba) w chodzie na 10 km (49:50,22) i Jakub Róg ze Stali Mielec w trójskoku (14,63).

Srebrną medalistką została Agata Puzio ze Stali Nowa Dęba w biegu na 400 m (55,55), natomiast brązowe medale zdobyli: Julia Szady ze Stali Mielec w rzucie młotem (52,81), Cristian Ielo ze Stali Mielec w chodzie na 10 km (50:09,31) oraz sztafeta kobiet 4×400 m Stali Nowa Dęba (3:59,12).

W punktacji Systemu Sportu Młodzieżowego nasze województwo zdobyło 171 punktów (9 miejsce w klasyfikacji województw).