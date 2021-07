„Ja, żołnierz Wojska Polskiego przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji, strzec honoru żołnierza polskiego, sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie, krwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg”. Słowa roty przysięgi żołnierskiej po latach znów zabrzmiały w Garnizonie Nisko. W sobotę, 31 lipca, przysięgę złożyło 48 żołnierzy służby przygotowawczej, którzy przeszli szkolenie w 3. Niżańskim Batalionie Inżynieryjnym.

Uroczysta przysięga odbyła się na placu apelowym Garnizonu Nisko, oprócz elewów służby przygotowawczej, żołnierzy 3.Niżańskiego Batalionu Inżynieryjnego i 16. Tczewskiego Batalionu Saperów, uczestniczyli w niej dowódcy jednostek Garnizonu Nisko, komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Nisku płk Leszek Stępień, przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko oraz rodziny i najbliżsi składających przysięgę żołnierzy.

– Mamy dziś okazję uczestniczyć w niezwykle podniosłym wydarzeniu. Już za chwilę elewi służby przygotowawczej złożą przysięgę wojskową na sztandar 3. Niżańskiego Batalionu Inżynieryjnego. To wielka i podniosła chwila dla tych młodych ludzi, którzy swoją przyszłość chcą związać z mundurem żołnierza Wojska Polskiego – mówił do obecnych na przysiędze ppłk Radosław Podolski, dowódca 3. Niżańskiego Batalionu Inżynieryjnego. – Słowa roty przysięgi wypowiedziane za chwilę z pewnością zapiszą się złotymi zgłoskami w sercach was, młodych adeptów sztuki – rzemiosła żołnierskiego. Niech będą one dla was drogowskazem zarówno w dalszej służbie Ojczyźnie, jak i w życiu osobistym. Przysięgając na sztandar jednostki wyrażacie najwyższą gotowość do poświęcenia swojego życia dla Boga, naszego narodu oraz najjaśniejszej Rzeczpospolitej. Gratuluję wam przebytej dotąd drogi oraz zaangażowania jakie włożyliście w zdobywanie wiedzy i umiejętności. Życzę wam wytrwałości w trudnej drodze, pogłębiania wiedzy, zdobywania kolejnych doświadczeń. Niech w realizacji waszych marzeń towarzyszy wam żołnierskie szczęście. Nie bójcie się wziąć na swoje barki odpowiedzialności za bezpieczeństwo ojczyzny. Rodzice mogą być z was dumni.

Ppłk Podolski podziękował także kadrze, która szkoliła żołnierzy służby przygotowawczej.

Elewi ślubowali na sztandar 3. Niżańskiego Batalionu Inżynieryjnego. Czworo wyróżniających się młodych żołnierzy odebrało listy gratulacyjne z rąk dowódcy 3.NBInż ppłk Radosława Podolskiego. Podziękowania otrzymali także ich rodzice i małżonkowie.