Zarząd Powiatu Stalowowolskiego powierzył pełnienie obowiązków dyrektora SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli Monice Pachacz-Świderskiej. Kierowanie tą placówką rozpocznie już od 1 sierpnia 2021 r.

Uchwałę o zatrudnieniu Moniki Pachacz-Świderskiej na stanowisku pełniącej obowiązki dyrektora Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, Zarząd Powiatu przyjął w dniu 29 lipca. – Nie mam wątpliwości, że jest odpowiednią osobą na to stanowisko. Po pierwsze: ma już spore doświadczenie w zarządzaniu lecznicami, a po drugie: doskonale zna nasz stalowowolski szpital, jego bolączki, ale też i mocne strony, ponieważ sama się z niego wywodzi. Przepracowała w nim kilkanaście lat jako lekarz i myślę, że to jest dodatkowa wartość, która sprawia, że jest jej łatwiej zrozumieć funkcjonowanie tej placówki. Na szpital patrzy zarówno z perspektywy lekarza, jak i managera. A Zarząd Powiatu na pewno będzie ją wspierał w działaniach – mówi starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny.

Monika Pachacz-Świderska urodziła się w Stalowej Woli, ukończyła Śląską Akademię Medyczną – Wydział Lekarski w Zabrzu. Staż podyplomowy odbyła w SPZZOZ Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli, następnie przez rok pracowała jako lekarz rodzinny. W 2003 roku wróciła do stalowowolskiej lecznicy, gdzie do 2017 roku pracowała na Oddziale Wewnętrznym. W tym czasie, jako lekarz pracowała również w Poradni Hematologicznej, Centralnej Pracowni Ultrasonograficznej, a także jako lekarz dyżurny na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

W 2017 roku objęła stanowisko z-cy dyrektora ds. lecznictwa Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, a od stycznia do sierpnia 2020 roku pełniła obowiązki dyrektora tej placówki. Następnie objęła stanowisko z-cy dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej w Szpitalu Powiatowym w Nisku. – Cieszę się, że po tej kilkuletniej przerwie wracam do stalowowolskiego szpitala. Przepracowałam tu kilkanaście lat i znam go z każdej strony. To duża placówka, a więc przede mną duże wyzwanie. Zdaję sobie z tego sprawę, ale jestem gotowa się go podjąć. I dziękuję za zaufanie, jakim obdarzył mnie starosta Janusz Zarzeczny oraz Zarząd Powiatu Stalowowolskiego – mówi Monika Pachacz-Świderska, która już w najbliższy poniedziałek – 2 sierpnia, pojawi się w SPZZOZ Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli w roli p.o. dyrektora.