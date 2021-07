Trwają prace przy budowie Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli. Etap budowalny jest już prawie zakończony, w zakładach produkcyjnych powstają elementy aranżacji. – Otwarcie Muzeum COP zaplanowaliśmy na początku 2022 r. Chcielibyśmy powiązać otwarcie muzeum z jedną z dat ważnych w historii Stalowej Woli – np. ścięcie pierwszej sosny pod budowę Zakładów Południowych – mówi Aneta Garanty, dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.

Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego powstaje w budynku warsztatów szkolnych przy ulicy Hutniczej w Stalowej Woli.- Jeżeli chodzi o inwestycję to etap budowlany jest już niemalże zakończony – zbliżamy się do odbiorów robót. Kolejnym etapem jest przygotowanie aranżacji, które to już jest mocno zaawansowane. Konsorcjum, które wygrało postępowanie na zaprojektowanie i wybudowanie wystawy stałej, zgodnie z zawartą umową przedstawiło projekty poszczególnych elementów wystawy – zaakceptowane przez zamawiającego. W zakładach produkcyjnych powstają elementy aranżacji, które za kilka tygodni będą składane w całość w siedzibie Muzeum. Równolegle trwają prace nad częścią multimedialną. Opracowywane są wzory aplikacji, przygotowywane scenariusze do nagrań oraz co najważniejsze doprecyzowywane są treści merytoryczne, które prezentowane będą w niezwykle atrakcyjny sposób – mówi Aneta Garanty.

Muzeum pozyskało wiele cennych eksponatów

Do tej pory muzeum pozyskało wiele cennych eksponatów związanych z historią Zakładów Południowych, Stalowej Woli oraz zakładów i miast powstałych bądź rozwijanych w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego. Są to m.in.: maszyny, na których pracowano (z tabliczką: „Zakłady Południowe”), szeroko rozumiany asortyment produkowany przez copowskie fabryki (zarówno produkcja wojskowa: broń, amunicja, jak i cywilna), fotografie dotyczące poszczególnych inwestycji (fabryki, budowa dróg, sieci kolejowej, energetycznej, gazowej i telefonicznej), fotografie z otwarcia gotowych inwestycji oraz fotografie i historie osób związanych z tym wielkim projektem. – Do tej pory udało nam się zgromadzić kilkaset zabytków trójwymiarowych, olbrzymi zasób ikonograficzny, fotograficzny i dokumentalny. Na wystawie znajdzie się niemal 800 zabytków. Niewielką część pozyskanych przez nas eksponatów można obejrzeć w publikowanych przez nas filmach edukacyjnych z cyklu: „COP: historia, ludzie, zabytki”. Cały czas prowadzimy akcję pozyskiwania nowych zabytków do naszych zbiorów. Temat jest jak najbardziej otwarty. Jeżeli ktoś ma w domu pamiątki związane z historią COP-u (szeroko rozumianej) zachęcamy do przekazania do muzeum – mówi dyrektor Garanty.

Co będzie można zobaczyć na wystawie?

Co będzie można zobaczyć na przygotowywanej wystawie? – Przede wszystkim będzie to historia COP – olbrzymiego projektu inwestycyjnego, który przyczynił się do rozwoju gospodarczego, technologicznego, militarnego, który w sposób bezpośredni lub pośredni wpływał na wszystkie dziedziny życia mieszkańca Polski lat 30-tych XX w. Pomimo że rozwój Polski został zatrzymany przez wybuch II Wojny Światowej, to w okresie powojennym możemy dalej dostrzec wpływ inwestycji i idei COP-u na odbudowę i rozwój kraju. Jeżeli chodzi o zabytki to na pewno znaczną część tego co udało nam się do tej pory zgromadzić. W Muzeum COP, jako muzeum techniki, ważne są zabytki związane z rozwojem techniki, technologii, produkcją (przedstawimy zarówno maszyny produkcyjne, technologię produkcji jak i produkt końcowy: militaria czy rzeczy cywilne). Dla nas najważniejszy jest człowiek, więc na wystawie na pewno znajdą się fotografie i wspomnienia osób związanych z COP-em (pomysłodawców, inżynierów i pracowników zakładów). Oprócz tematów ściśle technicznych, na wystawie znajdziemy nawiązania do współczesności, np. powiązane z ekologią (ważnymi inwestycjami copowskimi były budowane elektrownie wodne), polskie wynalazki, które miały wpływ na wiele dziedzin życia (np. lotnictwo), czy tematyka związana ze współczesną Doliną Lotniczą – mówiła Aneta Garanty. Zaznaczyła także, że na wystawie będą też liczne odniesienie do Huty Stalowa Wola.

– Na pewno coś dla siebie znajdą zarówno dorośli, młodzież jak i dzieci, dla których przygotowywana jest specjalna ścieżka edukacyjna z wieloma atrakcjami. Na razie nie chcemy zdradzać wszystkich szczegółów, prowadzimy jeszcze rozmowy dot. pozyskania ciekawych eksponatów, które dodatkowo uatrakcyjnią wystawę, a będą to unikaty w skali krajowej – mówi Aneta Garanty.

Wizualizacja: Konsorcjum: New Amsterdam Sp. z o.o., Marcin Pietuch Fabryka Dekoracji