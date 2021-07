W środę (28 lipca), w wieku 47 lat zmarł Bogdan Dziuba, utytułowany były zawodnik Stali Społem i Victorii Stalowa Wola – wielokrotny medalista lekkoatletycznych mistrzostw Polski, mistrzostw Europy i mistrzostw świata Mastersów w biegach na 1500, 3000, 5000 i 10 000 m i biegach crossowych. Prezes i zawodnik Stalowowolskiego Klubu Biegacza. Dyrektor Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jastkowicach.

Bogdan Dziuba urodził się 30 marca 1974 roku w Stalowej Woli. W szóstej klasie szkoły podstawowej rozpoczął treningi w Stali Społem, a jego pierwszym trenerem był Stanisław Anioł. Po ukończeniu szkoły średniej, na okres służby wojskowej, był zawodnikiem Oleśniczanki, a później, w czasie studiów, reprezentował barwy AZS Krosno. Ostatnim jego klubem była Victoria.

Jego największe sportowe sukcesy to: srebrny medal mistrzostw Polski juniorów w crossie, 4. miejsce mistrzostw Polski seniorów w crossie (4 km), udział w wojskowych przełajowych mistrzostwach świata oraz akademickich mistrzostwach świata, a także start w mistrzostwach świata i Europy w biegach górskich w stylu alpejskim i anglosaskim. Był zwycięzcą wielu maratonów (m.in. we Wrocławiu, Steinfurcie, Rajcu, Bratysławie, Szwarcwaldzie) i półmaratonów, a także biegów ulicznych na 5 i 10 km.

Po zakończeniu czynnej kariery sportowej współtworzył, a później został prezesem i zawodnikiem Stalowowolskiego Klubu Biegacza. W tym czasie zdobywał medale lekkoatletycznych mistrzostw Polski, Europy i świata Weteranów w biegach na 1000, 1500, 3000, 5000 i 10 000 m oraz w crossie.

W środę wieczorem Bogdan Dziuba wrócił z synem z Rzeszowa i jak każdego dnia, poszedł pobiegać do lasu. Zazwyczaj trenował nie dłużej niż 1,5 godziny. Kiedy długo nie wracał, zaniepokojona małżonka rozpoczęła poszukiwania, jednak bez skutku. Zawiadomiła więc policję i straż, i to oni odnaleźli biegacza, jednak nie byli już w stanie mu pomóc. Wszystko wskazuje na to, że doznał zawału serca.

Jeszcze w poniedziałek Bogdan Dziuba ze swoimi przyjaciółmi ze Stalowowolskiego Klubu Biegacza dobiegł na Jasną Górę, uczestnicząc w 25. Tarnobrzeskiej Pielgrzymce Biegowej, organizowanej przez Parafię Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu i Klub Biegacza Witar Tarnobrzeg. Po przybyciu do Częstochowy, Bogdan Dziuba powiedział dziennikarzowi Katolickiej Agencji Informacyjnej:

– Dla takiej chwili się biegnie. Pragnę podziękować, że mogę tutaj być i że jestem zdrowy. To jest ta intencja. Biegam ponad 40 lat. To jest całe moje życie…