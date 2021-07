“Musica Claromontana – śpiew gregoriański ze źródeł paulińskich” to tytuł wtorkowego koncertu, który odbył się w ramach XXXI Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego w Stalowej Woli – Rozwadowie. Na klasztornej scenie zaprezentowała się Schola Gregoriana Cardinalis Stephani Wyszyński w składzie: Paweł Kasprzyk, Przemysław Raczkowski, Piotr Karbownik, Michał Sławecki.

Schola Gregoriana Cardinalis Stephani Wyszyński powstała w listopadzie 2013 roku. Tworzą ją pasjonaci śpiewu gregoriańskiego, którzy poprzez swoją działalność pragną propagować ten rodzaj muzyki. Repertuar zespołu stanowią klasyczne formy gregoriańskie, jak i twórczość postklasyczna.

– Jest to zespół specyficzny dlatego, że wykonuje specyficzny repertuar, w całości jednogłosowy chociaż dzisiaj był taki wtręt wielogłosowy, była ewangelia śpiewana na trzy głosy. Ale w całości jest to repertuar jednogłosowy, pochodzący w większej części z archiwum jasnogórskiego. Jesteśmy zespołem, który powstał po to żeby wskrzeszać na nowo muzykę, która przez 200, 300 lat nie była w ogóle wykonywana i spoczywa w annałach klasztoru jasnogórskiego. My te utwory wszystkie opracowujemy i nagrywamy na płytach kompaktowych – mówił Michał Sławecki, dyrektor artystyczny zespołu. Grupę na co dzień tworzy siedem osób, jednak do Stalowej Woli przyjechali w okrojonym, czteroosobowym składzie. Muzycy mają na swoim koncie wiele występów w Polsce, a także za granicą. – Nawet jeżeli ludzie nie wiedzą o czym śpiewamy, bo tekst jest łaciński to i tak uchwycą taki pierwiastek, którego nie da się opisać słowami i to ich przyciąga – mówił Michał Sławecki.

Scholę w większości tworzą absolwenci Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Jednym z nich jest współpracujący z grupą od 2017 roku Paweł Kasprzyk. – Jest to pewien rodzaj spełnienia muzycznego, ale też ogromna satysfakcja z wykonywania muzyki, która jest fundamentem muzyki europejskiej w ogóle. Jest to muzyka niszowa w związku z czym jej propagowanie w Polsce również daje satysfakcje – mówił muzyk.

Kolejny koncert odbędzie się 3 sierpnia. Na scenie wystąpią Maciej Zakościelny – aktor/narrator, Oksana Harhay – skrzypce, Olenka Matselyukh – organy. Tytuł koncertu to „Więzienne zapiski”.