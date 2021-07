4 sierpnia do Stalowej Woli zawita wyjątkowy rajd rowerowy byłych pacjentów onkologicznych, który ma zachęcić Polaków do profilaktyki oraz wsparcia chorych w walce z nowotworami. Członkowie teamu Onko Tour zatrzymają się w okolicach Wodnego Placu Zabaw i parku linowego od godziny 9.00. Przy okazji wydarzenia w Parku Miejskim stanie mobilny punkt szczepień przeciw COVID-19.

Uczestnicy Onko Tour to byli pacjenci z całej Polski, którzy chcą przekazać swoisty dar na oddział onkologii, zdjęcia z aktywności zorganizowanych przez Fundację „Pokonaj Raka” w ramach projektu „Szczyty życia”, w których uczestniczyli. Do zespołu dołączą również pracownicy Biura Rzecznika Praw Pacjenta, którzy na co dzień służą pomocą i profesjonalną informacją na temat praw pacjenta. Wśród uczestników rajdu znajdzie się także Cyber Marian, jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich youtuberów, który uczestnicząc w Rajdzie Dakaru jego część przebył na kultowym rowerze „Wigry”.

Podczas spotkań na trasie Onko Touru mieszkańcy będą mieli możliwość osobistej rozmowy z ekspertami Biura na temat interesujących ich zagadnień z zakresu praw pacjenta i systemu ochrony zdrowia oraz uzyskać informacje dotyczące nurtujących ich problemów, z którymi spotykają się podczas wizyty u lekarza czy też pobytu w szpitalu. Na całej tegorocznej trasie od Rzeszowa do Kielc uczestnicy będą zachęcać mieszkańców do profilaktyki. Poprzez pozytywną energię i doświadczenie udowadniają, że rak to diagnoza, a nie wyrok.

Mobilny punkt szczepień przeciw Covid – 19

Onko Tour to jedyny rajd rowerowy trasą Green Velo w Polsce, w którym biorą udział pacjenci onkologiczni oraz przedstawiciele urzędu związanego z ochroną zdrowia. Tegoroczna grupa to zespół 15 osób.

Przy okazji wydarzenia w Parku Miejskim stanie także mobilny punkt szczepień przeciw COVID-19, otwarty od godziny 9.00. Każdy chętny będzie mógł się zaszczepić bez wcześniejszego zapisywania. W punkcie dostępna będzie jednodawkowa szczepionka firmy Johnson & Johnson.