Stalowowolski magistrat rozstrzygnął przetarg na zadanie pn. Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli. Realizację zadania powierzono konsorcjum firm, które wyceniło wartość inwestycji na nieco ponad 15 mln zł. Badanie ofert trwało dość długo w związku z tym, że jeden z oferentów zakwestionował u konkurentów doświadczenie kierowników budowy w zakresie kierowania zadaniem na obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków.

W ogłoszonym przez gminę przetargu oferty złożył czterech wykonawców. Otwarcie ofert miało miejsce 19 kwietnia. Zaproponowane kwoty wahały się od 14,4 mln zł do blisko 16,5 mln zł. – Jednym z przyjętych kryteriów w przedmiotowym postępowaniu było doświadczenie kierownika budowy w zakresie kierowania budową/remontem na obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków. (…) Powyższe kryterium oceniane było przez zamawiającego poprzez weryfikację oświadczeń wykonawców zawartych w formularzu ofertowym w formie tabeli. Wszyscy wykonawcy zadeklarowali w ofercie, iż dysponują kierownikami budowy, którzy posiadają doświadczenie w zakresie kierowania budową/remontem na obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków o wartości minimum 2 000 000 zł brutto każde (wartość robót budowlanych) w ilości po 4 zadania każdy – czytamy w biuletynie informacji publicznej.

W dniu 27 kwietnia firma z Daleszyc, która przedstawiła najdroższą ofertę poddała w wątpliwość wiarygodność doświadczenia kierowników budowy u konkurentów. Po weryfikacji przez miasto przedstawionych uwag okazało się, że dwóm firmom proponującym najniższe ceny miasto może uznać tylko po 3 zadania jako zgodne z wymogami przetargu i tylko za te zadania przyznać wykonawcom punkty w ramach kryterium doświadczenie kierownika budowy.

Ostatecznie realizację zadania powierzono konsorcjum firm z Krakowa i Chmielnik, które przedstawiło trzecią w kolejności ofertę pod względem cenowym.