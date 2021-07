W minioną niedzielę, 25 lipca, w Bojanowie odbył się rodzinny piknik z atrakcjami. Dla mieszkańców gminy, była to świetna okazja do aktywnego i ciekawego spędzenia wolnego czasu.

Pomysłodawcą i głównym organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Perły Łęgu”

– Po lockdown-ie zauważyliśmy, że wśród ludzi jest tendencja do zamykania się w domach, dlatego chcieliśmy wyciągnąć trochę mieszkańców z wąskiego, rodzinnego grona, by odnowili lub nawiązali nowe sąsiedzkie relacje. Jest to też ciekawy sposób spędzenia wolnego czasu dla tych, którzy nie mogą pozwolić sobie na wakacyjny wyjazd – mówi Barbara Krajewska, prezes stowarzyszenia.

Jak się okazało, patrząc na niedzielną frekwencję, piknik był strzałem w dziesiątkę. Mieszkańcy spragnieni wspólnych imprez, licznie zjawili się za rzeką Łęg, przy altance wiejskiej, by miło spędzić niedzielne popołudnie.

Jak zawsze, przy okazji rodzinnych pikników, najwięcej atrakcji czekało na najmłodszych uczestników. Było więc: malowanie buzi, balony, pokaz sprzętu i ratownictwa w wykonaniu OSP Bojanów, ciekawe konkursy z nagrodami czy darmowy popcorn. Prawdziwe oblężenie przeżywały natomiast dmuchane zjeżdżalnie.

Podczas wydarzenia nie zabrakło też propozycji dla nieco starszych, którzy mogli zmierzyć się na przykład w przeciąganiu liny, czy toczeniu opony na czas.

Rodzinną zabawę umilały występy wokalne dzieci i młodzieży z Akademii Muzycznej Świetlika. A dzięki stoiskom kół gospodyń wiejskich nie zabrakło również czegoś na ząb. Na zakończenie pikniku przewidziany był pokaz filmu w ramach kina plenerowego.