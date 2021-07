Wyjątkowy, baśniowy ogród, leżący w turystycznym sercu Lubelszczyzny czeka na Was do końca września.

Rodzinny Park Tematyczny Magiczne Ogrody Janowiec to pierwszy w Polsce ogród stworzony na bazie autorskiej baśni. Nieopodal Kazimierza Dolnego nad Wisłą w województwie lubelskim spotykamy wyjątkowy, leżący na18 hektarach ogród. Wypełnia go milion roślin – drzew, krzewów i kwiatów.

Bramy Ogrodu są otwarte dla gości codziennie, do końca września, od 10:00 do 19:00.

Kiedy wejdzie się do środka i stanie na baśniowym dziedzińcu, szerokimi alejkami przyjaznymi dla osób z niepełnosprawnościami, będzie można dotrzeć do wielkiej ilości atrakcji. Są nimi strumyki, wodospady, mostki, punkty widokowe, plaża.

Najmłodsi goście mnóstwo radości mają z korzystania ze specjalnych atrakcji zręcznościowych, które można znaleźć w baśniowych krainach, a które wymagają siły i zwinności. Wszystkie one są dostępne w cenie biletu.

Magiczne Ogrody zapraszają do pięciu restauracji i ogródków restauracyjnych, a na kierowców czeka blisko 2 tysiące miejsc na bezpłatnych parkingach.

Wakacje w Magicznych Ogrodach

Wakacje są czasem kiedy oczekujemy wspaniałej pogody. Oczywiście nie mamy na nią wpływu, ale spróbujcie pomyśleć, że milion roślin może w jakiś cudowny sposób wpływać na mikroklimat Magicznych Ogrodów. W każdym razie pogoda w okolicach Janowca na ogół sprzyja spacerom na świeżym powietrzu. Pobyt w janowieckim parku można wykorzystać na różne sposoby. Może to być czas aktywny z użyciem atrakcji wymagających zaangażowania, ale może to być po prostu relaks wśród przepięknej przyrody i niemałej ilości szemrzącej wody w stawach i strumykach.

Warto co jakiś czas pomyśleć, że ogród jest metaforą życia. Spotkanie z Magicznymi Ogrodami uczy, że natura i życie rozwijają się w rytmie pór roku. Przemiany, które zachodzą w naturze, dotyczą także ludzi.

Zapraszamy Cię do nas. Jeśli lubisz żeby dużo się działo, wybierz sobotę lub niedzielę. Jeśli wolisz ciszę i spokój park jest dla Ciebie od poniedziałku do piątku.

Spotkanie z magią i przygodą

Nadchodzący weekend 31.07 – 1.08 w Magicznych Ogrodach to ogniste atrakcje!

W pokazie fireshow wystąpią ogniomistrzowie biegle władający płonącymi wachlarzami i kijami, którzy specjalnie dla was wyczarują kolorowy ogień. Tańcząc z żywiołem artyści przeniosą nas w świat kuglarskich popisów, ukażą piękno ognia, światła i ruchu. O gorącą atmosferę zadbają również nasze ulubione roztańczone włochacze Mordole, które zaproszą wszystkich do wspólnej zabawy, której zwieńczeniem będzie mordolowa zumba. Wszystkiemu wtórować będzie smoczy bęben rozgrzany do czerwoności przez krasnoludzkich bębniarzy (Dziedziniec, godz. 13:30 i 16:00).

Na Scenie w Drzewach o godz. 13:00 i 15:00 do wspólnej przygody z magią zaprosi was Czarodziej Krzywa Nóżka. Podczas występu sami będziecie mogli zdecydować czy magia to, czy może iluzja? Będzie można podziwiać również spektakularną żonglerkę z nożami, triki karciane, znikające przedmioty, czy też stawianie baniek na głowie.

W cieniu Bulwiakowej Kolejki, na scenie w Kwiatowej Dolinie bulwiak Fred zaprosi was w świat baśniowych zagadek (godz. 12:00 i 14:00).

Dodatkowo o każdej równej godzinie na Dziedzińcu weź udział w tańcu radości z mieszkańcami Magicznych Ogrodów.

