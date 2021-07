Ruszyły prace przy budowie integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Stalowej Woli. Nowa placówka zlokalizowana będzie na terenie pomiędzy blokami ul. Poniatowskiego 37 a Al. Jana Pawła II 24. Do końca br. powinna powstać konstrukcja budynku.

Budynek przedszkola i żłobka to będzie obiekt wolnostojący z dwiema kondygnacjami nadziemnymi oraz częściowo z jedną kondygnacją podziemną, na planie zbliżonym do kwadratu. Parter budynku przeznaczony będzie dla starszych dzieci – przedszkolaków. Na piętrze funkcjonował będzie żłobek.

– Wykonawca przystąpił już do wykonywania prac przy budowie żłobko- przedszkola w systemie pasywnym. W tej chwili trwa przygotowanie placu budowy. Do końca roku powinna powstać już konstrukcja budynku, a więc prace będą toczone w sposób bardzo zaawansowany. Do tego będziemy jeszcze prowadzić prace związane z przygotowaniem całej placówki pod względem formalnym – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Inwestycja pochłonie blisko 17,8 mln zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. – Jest to obiekt pasywny, a więc ekologiczny, realizowany w bardzo nowoczesnej technologii. Przygotowane jest tam miejsce dla 195 dzieci, z czego 100 to jest nowe przedszkole i 95 dzieci w żłobku. I to co będzie wyróżnikiem tego miejsca, to jest przede wszystkim basen, który jest w ramach tego obiektu. Dzieci uczęszczające do przedszkola, do żłobka będą mogły korzystać z zajęć rehabilitacyjnych, zajęć sportowych w hali basenowej – informuje włodarz miasta.