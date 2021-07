Z roku na rok wzrasta liczba Polek, które świadomie rezygnują ze stosowania kosmetyków nienaturalnych. Odrzucenie tego, co zawiera szkodliwe substancje, jest pierwszym krokiem w kierunku odzyskania pełni zdrowia. Dotyczy to zarówno diety, jak i codziennej pielęgnacji ciała oraz włosów. W Ajurwedzie, czyli wywodzącej się ze starożytnych Indii sztuce leczenia, wykorzystuje się lecznicze właściwości roślin. Wytwarzane z nich kosmetyki stanowią godne zamienniki dla chemicznych preparatów. Przekonaj się, które z nich opłaca się mieć w prywatnej łazience bez względu na to, czy praktykujesz Ajurwedę czy też nie.

Zacznij od małych zmian i powoli wdrażaj dobre nawyki kosmetyczne

Indyjska filozofia zwana Ajurwedą jest systemem medycyny niekonwencjonalnej, bazującej na w pełni naturalnych metodach uzdrawiania. Codzienna pielęgnacja wybranymi kosmetykami jest tu równie ważna, jak stosowanie ziołowych suplementów diety czy chodzenie na spacery. W Ajurwedzie ciało, emocje i umysł muszą pozostawać w idealnej harmonii, w przeciwnym razie nie sposób mówić o byciu zdrowym. Chcąc zadbać o siebie od strony zewnętrznej, należy więc odpowiednio dobrać kosmetyki i używać ich według określonych zasad. Najważniejszym aspektem jest, aby skład preparatów pielęgnacyjnych był czysty, tj. wolny od substancji chemicznych. Ich bazę powinny stanowić lecznicze rośliny indyjskie oraz naturalne oleje, gdyż to na nich opiera się ajurwedyjska pielęgnacja włosów, jak też całego ciała. W kremach, maskach i peelingach nie może zabraknąć ekstraktów z roślin, a także przypraw, które mają korzystny wpływ na skórę. Zastępując drogeryjne kosmetyki z parabenami i barwnikami preparatami ajurwedyjskimi, czynimy wiele dobrego dla swojego zdrowia. Każdy organizm skorzysta na odstawieniu chemii – warto się o tym przekonać na własnej skórze.

Z wizytą w sklepie z kosmetykami ajurwedyjskimi: kremy i szampony

Choć za najpopularniejszy kosmetyk ajurwedyjski uchodzi olej do masażu, dla osób niepraktykujących Ajurwedy od A do Z nie będzie on tak ważny, jak krem do twarzy czy szampon do włosów. Jeśli chodzi o krem, powinien być to preparat dostosowany do typu skóry, np. ogórkowy, z kurkumą, z szafranem albo migdałami. Dobry szampon będzie bazował na wyselekcjonowanych ziołach, np. miodle indyjskiej lub bazylii azjatyckiej. Jego działanie może być ukierunkowane na oczyszczanie i odżywianie skóry głowy, zapobieganie wypadaniu włosów lub ich rewitalizacji.