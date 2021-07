23 lipca w Stalowej Woli gościli minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka oraz prezes NFOŚiGW Maciej Chorowski. Wizyta związana była z inauguracją kolejnego naboru w programie „Zielony Transport Publiczny”. Na spotkaniu poinformowano także o wynikach pierwszej edycji programu, w której miasto Stalowa Wola otrzymało dotację w wysokości 12,7 mln zł na zakup 6 nowych, dużych autobusów elektrycznych.

– Otrzymaliśmy dotację w wysokości 12 mln 720 tys. zł na zakup autobusów. Cały projekt wyliczany w ramach kosztorysu to 19,5 mln zł, z czego koszt własny miasta to będzie około 3,5 mln zł dlatego, że będziemy korzystali na zasadach podatkowych z rozliczenia podatku VAT od zakupu tych autobusów – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny. Nowe nabytki (12,5 metrowe autobusy) sprawią, że stalowowolską flotę miejską w blisko 50 proc. stanowić będą autobusy zeroemisyjne. To jednak jak zapowiedział prezydent nie koniec zmian. Docelowo miasto chce aby komunikacja miejska zbudowana była w 75 proc. z zeroemisyjnych środków transportu, w związku z czy planuje aplikacje w kolejnych programach o dofinansowanie zakupu autobusów.

1,2 mld zł na zeroemisyjne autobusy w drugim naborze programu “Zielony Transport Publiczny”

Nowy nabór wniosków w ramach programu „Zielony transport publiczny” 23 lipca 2021 r. w Stalowej Woli ogłosili minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka oraz prezes NFOŚiGW Maciej Chorowski. – To jest jeden z flagowych, sztandarowych programów ministra klimatu i środowiska, którego oczywiście gospodarzem bezpośrednim jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otworzymy kolejny nabór na 1,2 mld zł dla „Zielonego Transportu Publicznego”. I tym razem chcemy, żeby ten zielony transport publiczny był tym, który również pomoże nam w takim cywilizacyjnym, rozwojowym skoku. Myślę tutaj nie tylko o transporcie miejskim, ale również o tym, żebyśmy stopniowo ograniczali to, co nazywamy wykluczeniem transportowym, żebyśmy byli w stanie, doprowadzić do tego, żeby takie ośrodki miejskie jak Stalowa Wola mogły lepiej integrować się ze swoim otoczeniem, mogły lepiej integrować się ze swoim zapleczem, z regionem, z miejscowościami mniejszymi – mówił Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska. Ministerstwo planuje, że ze środków z programu uda się zakupić w całej Polsce nawet 760 nowych autobusów.

Prezes NFOŚiGW Maciej Chorowski poinformował, że suma dofinansowań w programie (pierwszej i drugiej edycji) to będzie około 2 miliardów zł, łącznie zakupionych zostanie 1000 autobusów.