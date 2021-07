Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej SPECTRUM w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stalowej w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2021 roku realizuje zadanie pn. “Lato z rodzinką”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Gminy Stalowa Wola i ma na celu zaktywizowanie i zintegrowanie mieszkańców Stalowej Woli, w szczególności rodzin z dziećmi zamieszkałych na Osiedlu Fabrycznym. W projekcie zaplanowano szereg zajęć i warsztatów, a także wycieczki integracyjne, w których uczestniczyć będą dzieci wraz z rodzicami.

Wszystkie działania mają umożliwić rodzinom wspólne spędzenie czasu wolnego na konstruktywnych aktywnościach i działanie na rzecz wspólnego dobra. Uczestnikami zadania jest 20 osób w tym dzieci w wieku 2-11 lat.

W ramach zadania zaplanowano: warsztaty “Rodzice dzieciom” – warsztaty rodzinne, nad których realizacją czuwają zamiennie w ramach wolontariatu rodzice dzieci należących do Klubu “Wesoła Gromadka”. Organizacja warsztatów stwarza dla rodziców możliwość zaangażowania się w sprawy społeczności, a przede wszystkim naukę kreatywnego organizowania czasu wolnego dla swoich dzieci, rodzinne spotkania edukacyjno-integracyjnych – są to wspólne gry i zabawy edukacyjne oraz dni tematyczne połączone z wyjściami integracyjnymi itp. Organizacja zajęć jest okazją do wspólnego rodzinnego spędzania czasu wolnego w sposób konstruktywny, wycieczkę do Gospodarstwa Agroturystycznego “Madejówka” w Obojnej – podczas wyjazdu dzieci i ich rodzice będą mieli okazję obserwować życie i zachowania zwierząt mieszkających na wsi, uczestniczyć w przejażdżce bryczką po lesie oraz wziąć udział w warsztatach edukacyjnych. Odbędzie się także tradycyjne ognisko z kiełbaskami, wycieczkę do Magicznych Ogrodów – wyjazd nastawiony będzie głównie na umożliwienie dzieciom i ich rodzicom maksymalnej ilości kontaktów społecznych między sobą.