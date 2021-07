Wielkimi krokami zbliża się sezon wakacyjny, a wraz z nim do Twojej restauracji nadciągną tłumy gości. Część z nich zechce zjeść posiłek wewnątrz klimatyzowanego lokalu. Pozostali wybiorą ogródek, na którym pod parasolem będą mogli delektować się specjałami z kuchni, jednocześnie podziwiając okolicę. Żeby zapewnić gościom komfort przebywania na ogródku restauracyjnym, nie wystarczy zakup kilku stolików i krzeseł. Poznaj funkcjonalne akcesoria, które pozwolą Ci zaaranżować nowoczesny ogródek gastronomiczny i przyciągnąć do niego wielu klientów!

Estetyczne płotki restauracyjne: wydzielą przestrzeń i zastąpią reklamę

W centrach dużych miast niemal przed każdym lokalem gastronomicznym znajduje się ogródek piwny bądź kawiarniany. Bardzo często stoły i krzesła sąsiadujących ze sobą lokali są ustawione tak blisko siebie, że klienci mają kłopot z zajęciem odpowiedniego miejsca. Zadbaj o to, żeby Twój ogródek restauracyjny był oddzielony od innych wysokiej jakości płotkiem. Mowa o oryginalnych, wykonywanych na indywidualne zlecenie płotkach oraz bramkach ogrodowych. Są one przeznaczone do restauracji, kawiarni, pubów, a także innych lokali gastronomicznych.

Wszędzie tam, gdzie jest możliwość przyjmowania klientów na zewnątrz, warto zastosować rozwiązania, które umilą przebywanie w ogródku. Korzystając z konstrukcji w formie atrakcyjnych płotków, można z łatwością wydzielić dowolne strefy – a tym samym zapewnić klientom maksymalny komfort. Dzięki płotkom restauracyjnym, poszczególne sektory ogródka zostaną od siebie odseparowane, co sprzyja prywatności. Dodatkową funkcją tego typu konstrukcji jest ich wymiar marketingowy. Jak już wspomnieliśmy, produkcja płotków restauracyjnych odbywa się na zamówienie. Osadzone na solidnej konstrukcji panele to znakomite miejsce na skuteczną reklamę. Naniesienie na płotek logo firmy albo przyciągających uwagę grafik ukazujących pozycje z menu, to świetna forma promocji.

System płotków do ogródka restauracyjnego zamów u polskiego producenta

Sam możesz zadecydować o tym, jaki kształt i wygląd będą miały przegrody do Twojego ogródka gastronomicznego. Nie ma przeszkód, aby inny wzór zastosować wokół stolików, a inny pomiędzy nimi. Ważną informacją jest ta, że płotki restauracyjne są bezproblemowe w montażu i w pełni mobilne. W każdej chwili da się zmienić zabudowę i dostosować ją do określonych potrzeb. Zainteresowało Cię rozwiązanie w postaci płotków ogrodowych dla restauratorów? Zajrzyj na stronę polskiego producenta Omega System: https://omegasystem.pl/. W jego ofercie są dostępne między innymi płotki na profilach aluminiowych z panelami z płyt kompozytowych, szklanych lub PVC. Podejmij współpracę z firmą, która produkcją systemów prezentacyjnych zajmuje się już od ponad dwóch dekad i zaskocz swoich klientów ogródkiem, gotowym na ich przybycie!