Według Katarzyny Węgrzyn, autorki turystycznego bestsellera „Gdzie w Polsce na weekend”, czołowej polskiej blogerki turystyki rodzinnej, rodzinny park tematyczny Magiczne Ogrody w Janowcu „to najlepszy obiekt dla rodzin z małymi dziećmi w Polsce”.

Przewodnik blogerki opisuje niezwykłe i nieznane miejsca w każdym z 16 województw, w tym najpopularniejsze parki rozrywki. Jak pisze autorka: „spora ich część to eksplozja kiczu i hałasu. Magiczne Ogrody są ich zdecydowanym przeciwieństwem. Nie znajdziecie tu kolorowych maszyn na żetony ani innych pochłaniaczy czasu i pieniędzy”.

Fani Magicznych Ogrodów od początku istnienia, regularnie potwierdzają dobre opinie na jego temat. Park kilkakrotnie otrzymał tytuł najlepszej rodzinnej atrakcji turystycznej w Polsce oraz certyfikat Marka Lubelskie.

Opinia Katarzyny Węgrzyn, będąca wynikiem jej wieloletnich podróży po Polsce, jest ważnym potwierdzeniem tego, co przez wiele lat zauważali internauci. Magiczne Ogrody stają się Bramą Lubelszczyzny, która przyciąga coraz więcej turystów na słabo znane tereny dawnej Rzeczpospolitej.

Budujące jest to, że coraz więcej młodych Polaków rozpoczyna zwiedzanie Polski od Lubelszczyzny i Magicznych Ogrodów.

