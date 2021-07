„Głos nadziei” – to tytuł koncertu, który odbył się we wtorek 20 lipca w ramach XXXI Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego w Rozwadowie. W Klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów wystąpili: Bogdan Kierejsza – skrzypce, Agata Nizińska – sopran, Robert Grudzień – piano. Na koncercie miał się pojawić także Georgij Agratina, niestety w związku z trwającą pandemią artyście nie udało się dotrzeć na występ.

Bogdan Kierejsza jest absolwentem warszawskiej Akademii Muzycznej, którą ukończył z wyróżnieniem w 1997 roku w klasie skrzypiec wybitnego polskiego wirtuoza prof. Konstantego Andrzeja Kulki. Przez wiele lat był koncertującym skrzypkiem. Jako muzyk orkiestrowy, kameralista i solista, koncertował niemalże na wszystkich kontynentach. Od 1998 roku zajmuje się kompozycją. Jest kompozytorem muzyki do ponad 200 reklam radiowych i telewizyjnych oraz ilustracji muzycznych do różnego rodzaju form wizyjnych. Bogdan Kierejsza ma na swoim koncie muzykę do rozmaitych spektakli tanecznych i układów choreograficznych.

Podczas wtorkowego koncertu publiczność miała także okazję usłyszeć Agatę Nizińską. Nizińska to polska piosenkarka oraz aktorka filmowa i teatralna z doświadczeniem kabaretowym. Artystka jest wnuczką legendy polskiej sceny i kina – Wojciecha Pokory. W 2018 roku ukazał się jej debiutancki album, zatytułowany „niePOKORNA”.

Kolejny koncert odbędzie się 27 lipca o godz. 19. Na koncercie zatytułowanym „Musica Claromontana – śpiew gregoriański ze źródeł paulińskich” wystąpi Schola Gregoriana Cardinalis Stephani Wyszyński.