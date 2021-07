Stalowowolski magistrat szuka wykonawcy dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: Al. Jana Pawła II – droga osiedlowa oraz ul. Wyszyńskiego i ul. Partyzantów”. Miasto chce ubiegać się o środki na realizację tego zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Inwestycja swoim zakresem obejmować będzie następujące odcinki dróg: ul. Wyszyńskiego od skrzyżowania z ul. Mickiewicza w kierunku drogi osiedlowej Al. Jana Pawła II – ok. 0,52 km, droga osiedlowa Al. Jana Pawła II od skrzyżowania z ul. Poniatowskiego (rondo przy sklepie Lidl) do skrzyżowania z ul. Poniatowskiego (w rejonie budynku Poniatowskiego 39) wraz z odcinkiem łączącym drogę osiedlową z Al. Jana Pawła II w rejonie KFC – ok. 1,43 km, ul. Partyzantów – ok. 0,3 km.

Od wykonawcy dokumentacji projektowej miasto oczekuje przygotowania zrównoważonego, optymalnego układu zakładającego powstanie maksymalnej ilości miejsc postojowych przy jednoczesnym zachowaniu drzew i zieleni towarzyszącej. W projekcie powinny zostać uwzględnione wyniesione przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe. Konieczne będzie także zaprojektowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, między innymi elementów oświetleniowych i ostrzegawczych w rejonach przejść dla pieszych. Miasto oczekuje także inwentaryzacji dendrologicznej wraz ze wstępnym projektem gospodarki drzewostanem.

Plany przebudowy drogi przed hotelem „Hutnik” mają nawiązywać do oryginalnych założeń miasta modernistycznego, z zachowaniem charakteru i stylistyki, mającej swoje korzenie w art déco i modernizmie. Podobny styl ma się pojawić na skrzyżowania ul. Wyszyńskiego, ul. Narutowicza i ul. Partyzantów. W rejonie lokali usługowych, budynków użyteczności publicznej oraz innych generatorów ruchu powinny zostać zlokalizowane parkingi rowerowe. Całość dokumentacji ma w możliwie szerokim spektrum spełniać standardy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Na realizację zadania projektant będzie miał 10 miesięcy.