Rozglądasz się w poszukiwaniu systemu doświetleń, który da się umiejscowić na dachu o niewielkim kącie nachylenia? Ten artykuł powinien Cię zainteresować! Omawiamy w nim szerzej świetliki dachowe, przeznaczone na płaskie dachy. Ich zadaniem jest doprowadzenie światła do miejsc słabo doświetlonych – na poddasze, do sypialni czy holu. Wbrew pozorom, można je stosować nie tylko w budynkach prywatnych, ale także firmowych. Z tego rozwiązania korzysta coraz więcej nowoczesnych biurowców, w których brakuje odpowiedniej ilości okien. Czas lepiej poznać innowacyjne systemy dziennego oświetlenia!

Niewielkie przeszklenia o wielkiej mocy. Oto świetliki płaskie

Jeżeli nigdy wcześniej nie spotkałaś/eś się z konstrukcją, jaką jest świetlik dachowy, najwyższa pora nadrobić zaległości! Spieszymy z wyjaśnieniem, cóż to takiego. Mowa o nowoczesnych oknach, a dokładniej przeszklonych konstrukcjach o szerokich właściwościach doświetlających. W klasycznym wariancie świetliki są wykonane z poliwęglanu i nie otwierają się. Pełnią natomiast inną funkcję: skupiają oraz rozpraszają światło słoneczne, doprowadzając je do określonych pomieszczeń wewnątrz budynku. Jeśli zastosowana zostanie specjalna rura (giętka lub sztywna), snop światła może zostać wpuszczony od kilku do kilkunastu metrów poniżej dachu. Świetlik dachowy płaski można więc nazwać godnym zamiennikiem okna i stosować tam, gdzie brakuje innych przeszkleń. Na dachach płaskich można montować m. in. świetliki rurowe, kopułkowe, a także trójkątne. Wśród dostępnych rozwiązań znalazły się również pasma świetlne, chętnie wybierane do zakładów produkcyjnych bądź supermarketów. Dzięki zaawansowanym technologiom, przy wykorzystaniu świetlika da się wpuścić światło naturalne niemal do każdego pomieszczenia. Chyba nie musimy wspominać o tym, że światło dzienne bije na głowę sztuczne oświetlenie?

Cel: znaleźć odpowiedni świetlik dachowy. Pomogą eksperci

W przypadku dachów płaskich, często stosuje się świetliki tunelowe. Są one wyposażone w tunel, który pozwala “przetransportować” światło do położonego niżej rozpraszacza. Produkcją tego rodzaju świetlików zajmuje się firma GULAJSKI. W przygotowanej przez nią ofercie znajdziemy duży wybór świetlików, w tym: punktowe, trapezowe, kopułkowe, rurowe, stałe. Niektóre z nich można wyposażyć w dodatkowe udogodnienia, np. funkcję otwierania albo dedykowane wywietrzniki. Nie ma też przeszkód, żeby zamontowany na dachu płaskim świetlik służył również, jako wyłaz dachowy. Przed podjęciem decyzji o złożeniu zamówienia na konkretny system, warto jest skonsultować się ze specjalistami z firmy Gulajski. Ich wiedza ułatwi dokonanie dobrego wyboru i uchroni nas przed inwestycją w nie najlepsze rozwiązanie. Sprawdź, jakie systemy doświetlania światłem naturalnym cieszą się dużą popularnością. Być może któryś z nich idealnie wpisze się w Twoje potrzeby i lada dzień wpuści promienie słoneczne tam, gdzie jest ich za mało!