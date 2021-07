To tytuł nowej wystawy, do odwiedzenia której, zaprasza Galeria Malarstwa Alfonsa Karpińskiego w Stalowej Woli. Udowadnia ona, ze sztuka nie jest nudna i można się nią rewelacyjnie bawić.

Ekspozycja powstała w oparciu o niesamowite fotografie przedstawiające wizerunki przedszkolaków odtwarzających znane i mniej znane obrazy.

– Pomysł wyszedł od pań przedszkolanek. To właśnie one pomagały dzieciom odtworzyć obrazy, które widzimy na wystawie. Obrazy, które wybrały dzieci są dość nieoczywiste. Czasami jest to tematyka poważna, niezbyt dziecięca, która też cieszy się zainteresowaniem, dlatego dzieciaki postanowiły wybrać taki a nie inny obraz, żeby go odtworzyć – mówi Wioletta Nawrocka z Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.

Dzieci wykazały się dużą pomysłowością. By odtworzyć dany obraz musiały użyć wyobraźni, która jak się okazuje, jest bardzo szeroka.

Na wystawie znalazło się około 150 zdjęć, natomiast finalnie było ich jeszcze więcej, co pokazuje, że pomysł bardzo spodobał się najmłodszym mieszkańcom miasta.

– Dzieci odwiedzające wystawę bardzo cieszą się mogąc widzieć zdjęcia swoje i swoich kolegów na ścianach galerii. Jest to dla nich prawdziwa atrakcja – dodaje Wioletta Nawrocka.

Ekspozycję można zwiedzać w godzinach otwarcia galerii do 30 września.