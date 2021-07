Huta Stalowa Wola przekazała podopiecznym Domu dla Dzieci i Młodzieży im. Św. Brata Alberta i Domu dla Dzieci i Młodzieży Św. Jana Pawła II pięć rowerów i darowiznę w wysokości 20 tys. zł na działania statutowe jednostek. Wcześniej dzieci wraz z opiekunami zwiedzały zakład i podglądały pracę poszczególnych działów hali produkcyjnej.

W poniedziałek 19 lipca kilkuosobowa grupa podopiecznych Domu dla Dzieci i Młodzieży im. Św. Brata Alberta i Domu dla Dzieci i Młodzieży Św. Jana Pawła II wraz z opiekunami odwiedziła siedzibę Huty Stalowa Wola mieszczącą się przy ulicy gen. Tadeusza Kasprzyckiego. – Była to grupa sześciorga dzieci i dwoje opiekunów. Początek trasy zaczął się od tego, że chcieliśmy ich wdrożyć jak nowych pracowników do naszej firmy, przygotowaliśmy dla nich szkolenie BHP, by umiały się zachować na hali produkcyjnej, pokazaliśmy im również naszą ofertę produktów. Następnie, gdy zakończyliśmy szkolenie, zabraliśmy dzieci na dół do recepcji, ubraliśmy je w odzież ochronną poinstruowaliśmy, jak mają się zachowywać i zabraliśmy na halę produkcyjną gdzie praktycznie zwiedziły wszystkie działy, zaczynając od spawalni, a kończąc na montażu. Z tego, co zauważyłam dzieciom najbardziej oczywiście podobał się montaż, bo to już gotowe produkty. Dzieci były pod wrażeniem tego, jak wyglądają z zewnątrz, ale również wewnątrz, bo mieliśmy okazję pokazać im również środek tych wozów bojowych – mówiła Adriana Maziarz, Huta Stalowa Wola S.A.

Przekazanie rowerów i darowizny pieniężnej na rzecz stalowowolskich Domów Dla Dzieci i Młodzieży miało się odbyć 1 czerwca, w Dniu Dziecka, jednak wówczas z różnych przyczyn nie udało się zorganizować tego spotkania. – Sukces Huty Stalowa Wola, sukces lokalnej społeczności w postaci tych wyrobów, które produkujemy w postaci tego modelu, który udało się przywrócić w Stalowej Woli to jest wielkie osiągnięcie całego miasta i całej społeczności regionu i tym sukcesem Huta Stalowa Wola chce się dzielić, bo naszą misją jest też pomagać, pomagać na miejscu, pomagać lokalnej społeczności, przede wszystkim dzieciakom, sprawiać im radość – mówił Bartłomiej Zając, prezesa zarządu Huty Stalowa Wola S.A.

Dyrektor Domów dla Dzieci i Młodzieży Anna Miller podkreślała, że zarówno rowery jak i przekazane pieniądze bardzo się przydadzą placówkom. – Jesteśmy bardzo wdzięczni panu prezesowi i wszystkim pracownikom za hojność. Jest to dla nas ważny zastrzyk finansowy, dlatego, że szykuje nam się remont dachu, który jest już stary. Trochę nam pomógł też urząd miasta, może ktoś jeszcze zechce nas wspomóc, bo potrzebujemy środków na ten cel – mówiła Anna Miller. Zaznaczyła, że rowery bardzo przydadzą się podopiecznym placówek i będą wykorzystywane do celów rekreacyjnych oraz jako środki transportu w drodze do szkoły. Dzieci wręczyły prezesowi Bartłomiejowi Zającowi wykonane przez siebie podarunki oraz wyrecytowały okolicznościowe wiersze.

W obu placówkach mieszczących się przy ulicy Wałowej w Stalowej Woli przebywa obecnie 28 dzieci.