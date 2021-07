Robert Nowak pełniący od 2015 roku funkcję dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli zrezygnował ze stanowiska. Swoją decyzję uzasadnił zmianą miejsca zamieszkania i planów rodzinnych. Rozwiązanie umowy odbyło się za porozumieniem stron.

– Chciałbym podziękować panu dyrektorowi za naprawdę wielki wkład pracy w to jak zmienił się sport i rekreacja w Stalowej Woli. Od 2015 roku bardzo dużo inwestycji od budowy pierwszego boiska ze sztuczną nawierzchnią, później wsparcie i nadzorowanie projektu PCPN, ale również cała termomodernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, dużo elementów wewnętrznych i to ostatnie zadanie, niełatwe dotyczące zmian nad zagospodarowaniem sieci wokół budynku – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny. Wspomniał także o autorskich projektach dyrektora, podkreślając szczególnie program „Rybka”. – To program, który bardzo dobrze się przyjął w Stalowej Woli, jest również bardzo dobry pod względem wpływów do budżetu MOSiR, wiem, że ten program jest kopiowany, z niego czerpią inne ośrodki – mówił włodarz miasta.

Robert Nowak dziękując za współpracę przyznał, że wiele udało się zrobić, ale też sporo do zrobienia pozostało. – Rozpoczynałem od sesji Rady Miejskiej w dniu 31 lipca 2015 roku kiedy prezydent miasta Stalowej Woli powierzył mi wspaniałą pracę dyrektora MOSiR-u w Stalowej Woli. I po prawie 6 latach tej pracy, za zgodą prezydenta i za porozumieniem stron w związku ze zmianą moich planów rodzinnych i ze zmianą miejsca zamieszkania rozstaliśmy się w zgodzie. Pozostaje jeszcze kilka tematów do załatwienia na MOSiRze, ale mam nadzieję, że moi następcy stanął na wysokości zadania i ta praca będzie sprawiała im tyle radości co i mnie – mówił Robert Nowak.