Ma 26 lat, kochającego męża, a pod sercem rośnie jej upragnione dziecko. Czytając taki opis jej życie wydaje się wręcz idealne. I takie było, póki lekarze nie postawili diagnozy…

Renata Sączawa mieszka w Stalowej Woli. Do niedawna wiodła spokojne, poukładane życie. Była w pełni szczęścia, po tym jak dowiedziała się, że jest w ciąży. Radość jednak nie trwała długo, ponieważ w jej głowie wykryto glejaka IV stopnia, czyli – zaawansowany nowotwór mózgu.

Wszystko zaczęło się w drugim miesiącu ciąży

– To stało się tak niespodziewanie. W kwietniu bardzo źle się czułam. Była w drugim miesiącu ciąży, miałam więc różne dolegliwości, które jak się potem okazało pokrywały się z dolegliwościami guza mózgu. Nikt się jednak nie spodziewał, że coś takiego może mi się dziać. Bolała mnie bardzo głowa, do tego wymiotowałam po 25 razy dziennie, miałam ogólne osłabienie organizmu, mrowienie w ustach, drętwienie kończyn. Oczywiście zgłaszałam się do ginekologa i do innych lekarzy, ale każdy z nich twierdził, że to ciąża i pewnie nic mi nie jest. W końcu stwierdziłam, że muszę sama coś zrobić. Pojechałam do szpitala na SOR, żeby chociażby podłączyli mnie pod kroplówkę, bo byłam już bardzo wycieńczona. W szpitalu zrobiono mi rezonans. Lekarze wykryli guza mózgu, ale że w Stalowej Woli nie ma neurochirurgii, to skierowano mnie do Lublina – mówi Renata Sączawa.

Tydzień po zgłoszeniu się do szpitala, dokładnie 13 kwietnia, 26-latka przeszła pierwszą operację. Zabieg się powiódł, jednak guza nie udało się w całości usunąć.

– Zgodziłam się na nią wierząc, że to koniec największego koszmaru, że choroba pozwoli mi żyć. Niestety, los znów wystawił mnie na próbę. Po operacji przyszedł wynik histopatologiczny i okazało się, że jest to glejak wielopostaciowy IV stopnia. Trudno opisać słowami to, co dzieje się w mojej głowie i sercu. Trudno nie dać się rozpaczy. A jednak dla mojego maleństwa, dla naszej rodziny, nie mogę się poddać – mówi 26-latka…

Więcej na ten temat przeczytasz w papierowym wydaniu SZTAFETY – NR 28/2021

Zbiórka na leczenie 26-latki prowadzona jest na portalu siepomaga.pl.