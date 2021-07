W środę 14 lipca na nadzwyczajnej sesji stalowowolska Rada Miejska przyjęła rezolucję w sprawie poparcia ustawy tworzącej obszar Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli. Podjęta przez rząd decyzja o przyjęciu projektu ustawy wyznaczającej nową, wielką strefę przemysłową w Stalowej Woli, z określonym kierunkiem branżowym, o powierzchni blisko 1000 hektarów otwiera nowy horyzont rozwoju dla miasta.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska. Rząd chce wprowadzić czasową możliwość dokonywania zamiany lasów, gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – położonych w Jaworznie i Stalowej Woli oraz terenów Skarbu Państwa z nimi sąsiadujących – na inne lasy, grunty lub nieruchomości, na których jest możliwe prowadzenie gospodarki leśnej. Chodzi o rozwiązanie problemów z pozyskaniem lokalizacji dla inwestycji uzasadnionych potrzebami i celami polityki państwa związanej ze wspieraniem rozwoju i wdrażaniem projektów dotyczących energii, elektromobilności czy transportu. Obecnie zamiana lasów, gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe jest możliwa tylko w przypadkach podyktowanych potrzebami i celami gospodarki leśnej, po ich wycenie przez osoby posiadające uprawnienia do szacowania nieruchomości. W ciągu 2 lat od dnia wejścia w życie projektowanej ustawy możliwe będzie dokonywanie zamiany nieruchomości, położonych w Jaworznie i Stalowej Woli oraz terenów Skarbu Państwa z nimi sąsiadujących, w celu lokalizacji inwestycji uzasadnionych potrzebami i celami polityki państwa.

Rezolucja w sprawie poparcia ustawy tworzącej obszar Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli

– Rada Miejska w Stalowej Woli wyraża swoje pełne poparcie dla przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 13 lipca 2021 roku projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych, która tworzy ramy prawne do wyznaczenia obszaru 996 hektarów powierzchni Stalowej Woli z przeznaczeniem pod innowacyjne inwestycje przemysłowe. Rada Miejska zwraca się z apelem do Parlamentarzystów wszystkich opcji politycznych o przyjęcie proponowanej przez rząd ustawy wyznaczającej obszar Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli. (…) Proponowany przez rząd projekt ustawy wyznaczający w Stalowej Woli obszar blisko 1000 hektarów zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie obecnej strefy przemysłowej, a tym samym możliwości uzbrojenia tych terenów w niezbędne sieci infrastruktury technicznej, stawia przed nami historyczną szansę nadania nowego impetu rozwojowi gospodarczemu i wyznaczenia nowej wieloletniej strategii rozwoju miasta. Wskazane w projekcie ustawy dedykowane branże związane ze wspieraniem rozwoju i wdrażaniem projektów dotyczących energii, elektromobilności lub transportu, służących upowszechnianiu nowych technologii oraz poprawie jakości powietrza, wysokich technologii elektronicznych i procesorów czy innowacyjnej technologii wodorowej, tworzą zupełnie nowy horyzont kształtowania rynku pracy w obszarach nowoczesnej produkcji, która do tej pory nie była obecna zarówno w Stalowej Woli, jak również w regionie. Ważnym jest również rozwój branż, które już dzisiaj dynamicznie działają w naszym mieście, jak strategiczna produkcja dla obronności państwa realizowana przez Hutę Stalowa Wola oraz przemysł lotniczy, motoryzacyjny i tworzyw sztucznych – czytamy w przyjętej przez stalowowolską Radę Miejską rezolucji.

Rezolucja został przyjęta przez rajców w środę 14 stycznia na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej. Temat poparcia dla ustawy wyznaczającej nowe, gigantyczne tereny inwestycyjne był jedynym punktem w porządku obrad. Uzbrojenie w niezbędne sieci infrastruktury technicznej tak dużego terenu przekracza możliwości finansowe miasta, dlatego też działania te będą prowadzone we współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu i przy jej wiodącym udziale. – Dostrzegamy potrzebę dalszego rozwoju obszarów inwestycyjnych na terenie miasta, szczególnie tych o dużych powierzchniach, z uzbrojeniem gwarantującym możliwość przygotowania atrakcyjnej oferty dla inwestorów zagranicznych. Agencja Rozwoju Przemysłu podejmuje wspólnie z panem prezydentem inicjatywę zaprojektowania i budowy parku przemysłowego, który będzie odpowiadał potrzebom czasów obecnych – mówił Tomasz Miśko, dyrektor tarnobrzeskiego oddziału ARP.

Nowe życie dla Stalowej Woli

Prezydent Lucjusz Nadbereżny podkreślał, że jeżeli miasto nie podejmie tego wielkiego wyzwania dotyczącego stworzenia nowych dużych terenów inwestycyjnych to przegra z każdą konkurencją.

– Dlatego moment, w którym w tej chwili się znajdujemy, jest tak istotny, bo albo Stalowa Wola podejmie wielkie wyzwanie gospodarcze, wielkie wyzwanie inwestycyjne albo niestety czeka nas degradacja. Obecna strefa ekonomiczna jest zupełnie wyczerpana pod względem nowych terenów inwestycyjnych. Szanujemy i doceniamy wszystkich inwestorów, którzy tworzą naszą lokalną gospodarkę, ale rozwijanie dalej branż obecnych dzisiaj w Stalowej Woli nie rokuje na pozyskanie nowych mieszkańców, a rynek pracy w tym zakresie jest wyczerpany nie tylko w Stalowej Woli, ale w zakresie można powiedzieć najbliższych 50 km. Dlatego dedykacja w ustawie do tych nowych branż, do otwarcia się na nowe technologie jest również tą wielką szansą, aby na nowo zaprosić mieszkańców, którzy kiedyś z naszego miasta wyjechali. Jest również wielką szansą, aby młodzi mieszkańcy, którzy pewnie w tej chwili chodzą jeszcze do szkoły podstawowej, którzy zaraz będą myśleli o wyborze szkoły średniej, później studiów mieli świadomość już w tym pierwszym kształtowaniu swoich marzeń na przyszłość, żeby oni mieli wizję, że tu jest szansa na to, żeby powstało coś wielkiego i rokującego. Bardzo często, co wychodzi z rozmów z młodymi ludźmi, oni niestety w obecnej sytuacji nie widzą tutaj swojej perspektywy na przyszłość – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny. Włodarz miasta podkreślał, że miasto bez konkretnej oferty gospodarczej przegra w starciu z dużymi ośrodkami.

– W moim przekonaniu ten projekt to jest nowego życia dla Stalowej Woli. Projekt bez wątpienia bardzo trudny. Projekt co również trzeba mocno podkreślić, który nie zrealizuje się w rok czasu. To nie jest projekt, który zrealizuje się do końca naszej wspólnej kadencji w samorządzie. To nie jest projekt, którego pełne efekty będę widziane w perspektywie nawet 5 czy 10 lat. To jest projekt na dekady i musimy mieć tego świadomość, podejmując dzisiaj tą pierwszą, kierunkową decyzję o wsparciu utworzenia tej nowej wielkiej strefy przemysłowej. Mówię o tym dlatego, że projekt wieloletni, wybiegający w przyszłość musi powstawać w pełnej zgodzie, dlatego, że nie wiemy dzisiaj, kto będzie prezydentem miasta w następnej kadencji, jaka będzie większość w radzie miasta, tym bardziej nie wiemy, kto będzie rządził miastem za 5, 10, 15 lat. Ale ten projekt ta decyzja, która jest podejmowana dzisiaj, ona konsekwentnie powinna być wspierana przez wszystkie osoby, które będą miały zaufanie mieszkańców i będą prowadziły miasto Stalową Wolę – mówił prezydent Nadbereżny.

Radni mówią jednym głosem

Radny Damian Marczak zabrał głos w imieniu Stalowowolskiego Porozumienia Samorządowego. – Oczywiście wyrażamy swoje pełne poparcie dla tego dokumentu. Kieruję również tutaj podziękowania na ręce pana prezydenta oraz wszystkich osób zaangażowanych przy pracy nad tą ustawą, gdyż to jest ogromna szansa, szansa którą jesteśmy winni naszemu miastu i deklaracja w stosunku do mieszkańców Stalowej Woli dbania o to, żeby Stalowa Wola była miastem, które się nadal będzie rozwijało tak dynamiczny jak na początkach swojego istnienia. Stalowa Wola i stalowowolanie oczekują pełnej zgody i tutaj naszą pełną zgodę mają. Chcielibyśmy również zaapelować do wszystkich osób, które będą decydować o powodzeniu tej ustawy o to, żeby wsparli tę inicjatywę, która w tym momencie jest przez nas podejmowana – mówił radny Damian Marczak.

Radna Renata Butryn zaznaczyła, że w poprzednich kadencjach, kiedy prezydentem był Andrzej Szlęzak także były czynione starania mające na celu pozyskanie terenów inwestycyjnych, ale były problemy m.in. z wylesieniem. – W jakimś sensie jest to kontynuacja tego, o co starano się już wcześniej. Zawsze upatrywaliśmy, mówię tutaj my, bo sądzę, że to nas łączy szansy Stalowej Woli w 2 rzeczach: w bardzo dobrym skomunikowaniu miasta oraz w poszerzeniu terenów inwestycyjnych. To jest szansa na to, żeby miasto gospodarczo się rozwijało, żeby młodzi ludzie nie tylko stąd nie uciekali, ale żeby przybywali, bo będą mieli konkretną ofertę dobrej, ambitnej pracy i mieszkanie. Oczywiście, że potrzebujemy inwestorów, bo inaczej to tak jak pan prezydent powiedział, będziemy przeżywać regres i to bardzo duży. Mieszkańcy chcieliby, żeby sprowadzić do Stalowej Woli inwestorów, którzy będą proponować nowoczesne technologie, nieszkodliwe dla środowiska – mówiła radna. Zaznaczyła także, że trzyma kciuki za powodzenie projektu i zadeklarowała poparcie dla tego typu działań.