Wyjątkowy, baśniowy ogród, leżący w turystycznym sercu Lubelszczyzny czeka na Was do końca września.

Rodzinny Park Tematyczny Magiczne Ogrody Janowiec to pierwszy w Polsce ogród stworzony na bazie autorskiej baśni. Nieopodal Kazimierza Dolnego nad Wisłą w województwie lubelskim spotykamy wyjątkowy, leżący na18 hektarach ogród. Wypełnia go milion roślin – drzew, krzewów i kwiatów.

Bramy Ogrodu są otwarte dla gości codziennie, do końca września, od 10:00 do 19:00.

Kiedy wejdzie się do środka i stanie na baśniowym dziedzińcu, szerokimi alejkami przyjaznymi dla osób z niepełnosprawnościami, będzie można dotrzeć do wielkiej ilości atrakcji. Są nimi strumyki, wodospady, mostki, punkty widokowe, plaża.

Najmłodsi goście mnóstwo radości mają z korzystania ze specjalnych atrakcji zręcznościowych, które można znaleźć w baśniowych krainach, a które wymagają siły i zwinności.

Piękno ogrodu

Chyba wszyscy dobrze czujemy się w otoczeniu pięknych roślin – one nie tylko podnoszą naszą odporność, ale także sprawiają czysto estetyczną przyjemność. W tej chwili w Magicznych Ogrodach, wśród wielu, tam kwitnących, możemy znaleźć dwie rośliny, które pięknie wyglądają i swoim zapachem przyciągają kolorowe motyle i pszczoły, ale także ludzi. To Lawenda i Budleje Davida. Pierwsza z nich to magiczna bylina, której obecność powoduje, że każde miejsce gdzie rośnie pozyskuje walory relaksacyjne i wypoczynkowe.

Budleja Davida, zwana jest potocznie motylim krzewem, ponieważ jej przyjemny zapach przyciąga do siebie motyle wielu gatunków. Krzew co roku kwitnie obficie fioletowymi kwiatami przez całe lato. Każdy ogród czyni pachnącym i kolorowym.

Na koniec jeszcze roślina, której kwiaty przypominają naparstki i dzwonki. To łatwa w uprawie naparstnica purpurowa. Kwitnie od czerwca do września. Na pędzie kwiatowym jest zwykle co najmniej kilkanaście kwiatów. Pąki rozwijają się od dołu do góry pędu. Jest uprawiana w Polsce od wieków. Opisał ją w „Dykcyonarzu Roślinnym”, wydanym w 1811 roku, słynny botanik, ks. Krzysztof Kluk. Można je znaleźć w Kwiatowej Dolinie i Motylarni, obok Robanków.

Dotknij świata magii

W najbliższy weekend Magiczne Ogrody nawiedzi tajemniczy wędrowiec Bill Bombadill! Czy jesteście gotowi na niezwykły pokaz cyrkowy i wejście do magicznego świata żonglerki, akrobatyki, pantomimy oraz oryginalnych gagów? Tylko ostrożnie, bo to jazda bez trzymanki – Bill Bombadill sprawi, że będziecie pękać ze śmiechu, a potem przecierać oczy ze zdumienia (Dziedziniec, godz. 13:30 i 16:30). Na Scenie w Drzewach o godz. 12:30 w swój magiczny świat zabierze was przezabawny Klaun Feliks, a w tym samym miejscu o godz. 14:30 wystąpi Sztukmistrz ze Szczęścia który będzie poszukiwał odpowiedzi na pytanie „Magia czy iluzja?”. W wypełnionej kolorami scenie w Kwiatowej Dolinie, żongler Wyrwipałka zaprosi was w magiczny świat swoich zagadek (godz. 12:00 i 14:00). Dodatkowo o każdej równej godzinie na Dziedzińcu czeka na wszystkich taniec radości z mieszkańcami Magicznych Ogrodów.