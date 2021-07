W czwartek, 8 lipca, zapadła się jezdnia na ulicy Wańkowicza w Nisku. W sąsiedztwie osiedla wojskowego pojawiła się wyrwa o średnicy przeszło metra.

– Dziura wypadła wczoraj. Dziś byliśmy już na miejscu z wykonawcą. Jutro ma odkopać to miejsce i sprawdzić to tak właściwie się stało. Prawdopodobnie gdzieś jest nieszczelna rura kanalizacyjna, ma tą rurę uszczelnić, zagęścić teren i położyć asfalt – wyjaśnia zastępca burmistrza Niska Zbigniew Kotuła. – Mam nadzieję, że w poniedziałek, wtorek zostanie położony asfalt.

Wiceburmistrz Niska tłumaczy, że prawdopodobnie doszło do rozszczelnienia rur kanalizacyjnych u zbiegu ulic Wańkowicza i Modrzewiowej. – Podejrzewamy, że może być w którymś miejscu nieszczelna rura kanalizacyjna. W tym miejscu do ulicy Modrzewiowej dochodzi kanalizacja z ulicy Wańkowicza, tak jest na mapach. Gdzieś może na styku tych dwóch kanalizacji, tam gdzie jedna jest wpięta w drugą, mogło dojść do rozszczelnienia. Tak przewidujemy, że tak się mogło wydarzyć i stąd to zapadlisko. Jak będzie teren rozkopany to dokładnie będziemy wiedzieć – dodaje.