10 lipca na lotnisku w Turbi (EPST) rozpoczynają się Szybowcowe Mistrzostwa Polski w klasie Klub A oraz Ogólnopolskie Zawody Szybowcowe w klasie Klub B. Rywalizacja potrwa do 18 lipca 2021 roku.

Celem Szybowcowych Mistrzostw Polski w klasie Klub A jest: wyłonienie Mistrzów i Wicemistrzów Polski w klasie Klub A w roku 2021, zakwalifikowanie najlepszych pilotów do Szybowcowej Kadry Narodowej (SKN), Szybowcowej Kadry Narodowej Kobiet (SKNK) oraz Szybowcowej Kadry Narodowej Juniorów (SKNJ) i uzyskanie punktów do Listy Rankingowej Pilotów Szybowcowych. Głównym celem OZS Klub B jest uzyskanie punktów do Listy Rankingowej Pilotów Szybowcowych.

Organizatorzy określili maksymalną ilość zawodników – po 40 pilotów w SMP Klub A i OZS Klub B.

Na podniebne zawody zaprasza Aeroklub Stalowowolski oraz Lucjusz Nadbereżny prezydent miasta Stalowej Woli.