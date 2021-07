We wtorek 6 lipca odbył się pierwszy z dziewięciu koncertów zaplanowanych w ramach XXXI Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego w Rozwadowie. Na klasztornej scenie zaprezentował się Kwartet Smyczkowy Orkiestry im. Telemanna z towarzyszeniem organów. Tegoroczny festiwal poświęcony jest kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu.

– Określając tematykę festiwalu trzymamy się od kilku lat dat, które są ważne dla narodu, dla państwa. Ludzie są z tego powodu zadowoleni, mówią że później czytają o tych bohaterach, wydarzeniach. Nie jest dzisiaj łatwo zainteresować ambitniejszym tematem, a przy okazji festiwalu on się popularyzuje – mówił Robert Grudzień, dyrektor festiwalu.

We wtorek dla stalowowolskiej publiczności zagrał Kwartet Smyczkowy Orkiestry im. Telemanna w składzie: Piotr Sadowski – skrzypce, Krzysztof Woźniczko – altówka, Artur Łuczak – skrzypce, Szymon Jakubiec – wiolonczela oraz Aleksandra Sadowska – organy. Zgromadzona w klasztorze publiczność miała okazję posłuchać dzieła Antonio Vivaldiego „Cztery pory roku”. – Podczas koncertu trzeba wydobyć z siebie nutę fantazji, ten tytuł dużo sugeruje są tam śpiewy ptaków, wiatr, odgłosy padającego deszczu czy śniegu. Naśladujemy przyrodę na instrumentach smyczkowych z towarzyszeniem organów – mówił Piotr Sadowski. – Wyjątkowo gramy na organach, bo tak to przeważnie gramy z klawesynem. Organy są po remoncie, wspaniale się na nich gra i pasują do „Czterech pór roku” – mówiła Aleksandra Sadowska.

Orkiestra im. Telemanna powstała w 1993 roku w Bielsku-Białej. Muzycy grają repertuar XVII i XVIII w. na instrumentach historycznych, a repertuar XIX i XX w. na instrumentach współczesnych.

Kolejny koncert odbędzie się 13 lipca o godz. 19. Tytuł wydarzenia słowno-muzycznego to „Jedna jest Polska”. Na scenie zaprezentują się Olga Bończyk i Robert Grudzień.