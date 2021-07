O przyznaniu renty chłopcom z Przędzela, których rodzice zginęli w wypadku w Jamnicy k. Stalowej Woli, poinformował premier Mateusz Morawecki. – Tragedia w Stalowej Woli spowodowana przez pijanego kierowcę poruszyła całą Polskę. Mnie, jako ojca czworga, w sposób szczególny. Trójce osieroconych dzieci przyznałem renty specjalne. Drogowi piraci na rauszu nie są odosobnionym przypadkiem na polskich drogach. To smutna codzienność – napisał na swoim Facebooku premier Morawiecki.- Apeluję, żeby każdy zastanowił się, zanim wsiądzie za kółko pod wpływem alkoholu. Społeczna odpowiedzialność za pijanego kierowcę ciąży nie tylko na tym, kto kieruje lub wsiada do auta pijany, ale również na tych, którzy widząc to – nie reagują albo przyzwalają na jazdę po alkoholu. To jest potencjalne morderstwo. Odpowiedź jest jedna – zero tolerancji dla drogowych bandytów.

Premier przypomniał przy okazji, że aby maksymalnie poprawić bezpieczeństwo na polskich drogach na początku roku rząd przyjął przygotowany w Ministerstwo Infrastruktury Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021-2024. – W jego ramach podejmujemy działania ukierunkowane na zwiększenie ochrony uczestników ruchu oraz stworzenie bezpiecznej infrastruktury drogowej – a w efekcie zmniejszenie liczby wypadków i ich ofiar. Na ten cel z Krajowego Funduszu Drogowego przeznaczamy 2,5 mld zł. Ale to za mało. Musimy odstraszać potencjalnych morderców drogowych, winnych skutecznie karać, a ich ofiarom pomagać systemowo. Dlatego przystępujemy do prac legislacyjnych, które będą określały odpowiedzialność osób prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu – nie tylko karną, ale również zobowiązujące do płacenia alimentów osobom poszkodowanym. Chcemy zwiększyć dolegliwość kary – napisał szef rządu.