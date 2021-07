Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Rudniku nad Sanem okazała się najlepszą placówką w Polsce. A to dzięki znakomitym wynikom majowego obowiązkowego egzaminu uczniów klas ósmych. 2 lipca Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki egzaminu. Uczniowie i nauczyciele PSP nr 3 w Rudniku-Stróży mają powody do dumy.

– Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Rudniku nad Sanem osiągnęła bardzo wysoki wynik z matematyki (62%) i języka angielskiego (80%). Dużo wyższy jak powiat, województwo i kraj – mówi Halina Sobota, kierownik MGZEAS w Rudniku nad Sanem. Jak dodaje, ogółem gmina Rudnik nad Sanem uzyskała średni wynik z języka polskiego – niższy od powiatu województwa i kraju, średni wynik z matematyki niższy od powiatu, województwa oraz kraju, a także średni wynik z języka angielskiego wyższy od powiatu, ale niższy jak w województwie i kraju.

– Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, a jego wynik wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia to właśnie punkty za egzaminu. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia. Cieszymy się i jednocześnie gratulujemy nauczycielom i uczniom wysokich wyników. To dla nas duma mieć taką zdolną młodzież i nauczycieli – mówi Waldemar Grochowski, burmistrz Rudnika nad Sanem.