6 lipca rusza XXXI Międzynarodowy Festiwal Muzyczny w Klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli. Koncert inaugurujący tegoroczne wydarzenie nosi tytuł „Antonio Vivaldi – Cztery Pory Roku”. Na scenie usłyszymy Kwartet Smyczkowy Orkiestry im. Telemanna oraz Piotra Sadowskiego – skrzypce.

XXXI Międzynarodowy Festiwal Muzyczny w Klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów Stalowej Woli – Rozwadowie poświęcony będzie księdzu kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. – Czuję się zaszczycony mogąc poprzez sztukę uhonorować właśnie Prymasa Tysiąclecia. Dla nas młodych ludzi, wychowywanych w domach katolickich ale bombardowanych ateizmem w szkole i w życiu publicznym, był drogowskazem ukazującym właściwy kierunek, w świecie gdzie tak łatwo było zabłądzić. Wiele razy stałem w wielotysięcznym tłumie ludzi czekających na Jego słowa. Odwiedzając rodzinę we Wrociszewie uczestniczyłem we mszach świętych w tym samym kościele, gdzie On także się modlił, a Jego ojciec był organistą i animatorem życia parafialnego. We Wrociszewie chodziłem po tej samej drodze, odwiedzałem te same miejsca co On. Moi krewni znali Jego ojca i pamiętali Prymasa jako młodego chłopaka, potem kapłana. Jestem wdzięczny za takie głębokie, bo rodzinne dotknięcie Prymasa Tysiąclecia. To on i jego uczeń kard. Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II ukształtowali moje pokolenie, w tym także mnie – przyznaje dyrektor festiwalu Robert Grudzień.

Festiwalowy projekt Roberta Grudnia to cykl koncertów muzycznych i słowno – muzycznych oraz imprez towarzyszących, gdzie przypomniane zostanie nauczanie prymasa jak i podstawowe fakty z jego życia. Zaproszenie dyrektora festiwalu do udziału w wydarzeniu przyjęły gwiazdy polskiej sceny muzycznej i teatralnej: Olga Bończyk, Maciej Zakościelny, Alicja Węgorzewska, Schola Gregoriana Cardinalis Stephani Wyszyński oraz soliści Teatru Muzycznego w Lublinie. Festiwal rozpocznie się 6 lipca 2021 roku w rozwadowskim klasztorze.

06.07.

Antonio Vivaldi – Cztery Pory Roku

Kwartet Smyczkowy Orkiestry im. Telemanna

Piotr Sadowski – skrzypce

13.07.

„Jedna jest Polska”

Olga Bończyk – aktorka

Robert Grudzień – organy, piano

20.07.

„Głos Nadziei”

Bogdan Kierejsza – skrzypce

Agata Nizińska – sopran

Georgij Agratina – fletnia Pana

27.07.

„Musica Claromontana – śpiew gregoriański ze źródeł paulińskich”

Schola Gregoriana Cardinalis Stephani Wyszyński

Paweł Kasprzyk, Przemysław Raczkowski, Piotr Karbownik

Michał Sławecki – magister chori, organy

03.08.

„Zapiski Więzienne”

Maciej Zakościelny – aktor/narrator

Oksana Harhay – skrzypce

Olenka Matselyukh – organy

10.08.

Oratorium

Marcin Obuchowski – wokal, kompozytor

Alicja Karpiuk – wokal

Natalia Kozub – skrzypce

Kamil Turczyn – piano

Chór Ziemi Włodawskiej

17.08.

Alicja Węgorzewska – mezzosopran

Jakub Gąska – tenor

Robert Grudzień – organy, piano

24.08.

„Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego”

Dariusz Kowalski – aktor

Dorota Szostak – Gąska – sopran

Nadiya Velychko – organy

31.08.

FINAŁ FESTIWALU

Chór Dworski – Stalowowolskie Towarzystwo Artystyczne STOWART

Grupa wokalna Pałacyk Michla

Nadsańska Orkiestra Kameralna Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli

Edward Horoszko – dyrygent

Koncerty będą się odbywać o godz.19.00.