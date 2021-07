Wyjątkowy, baśniowy ogród, leżący w turystycznym sercu Lubelszczyzny czeka na Was do końca września.

Rodzinny Park Tematyczny Magiczne Ogrody Janowiec to pierwszy w Polsce ogród stworzony na bazie autorskiej baśni. Nieopodal Kazimierza Dolnego nad Wisłą w województwie lubelskim spotykamy wyjątkowy, leżący na18 hektarach ogród. Wypełnia go milion roślin – drzew, krzewów i kwiatów.

Bramy Ogrodu są otwarte dla gości codziennie, do końca września

Kiedy wejdzie się do środka i stanie na baśniowym dziedzińcu, szerokimi alejkami przyjaznymi dla osób z niepełnosprawnościami, będzie można dotrzeć do wielkiej ilości atrakcji. Są nimi strumyki, wodospady, mostki, punkty widokowe, plaża.

Najmłodsi goście mnóstwo radości mają z korzystania ze specjalnych atrakcji zręcznościowych, które można znaleźć w baśniowych krainach, a które wymagają siły i zwinności.

Każdy ogród zmienia wraz z porami roku, teraz właśnie trwa pora kwitnienia królowych.

Czas róż

Róże uwielbiają wszyscy, ale nie wszyscy pamiętają, że jej historia ma wiele tysięcy lat. Legenda głosi, że uznawana za najpiękniejszą kobietę świata, starohinduska bogini Lakszmi, narodziła się w rozkwitającym pąku róży o 108 dużych i 108 małych płatkach. Ujrzał ją bóg Wisznu i zdumiał się pięknem róży i śpiącej w niej bogini. Boskim pocałunkiem obudził dziewczynę i pojął za małżonkę. Od tego też momentu róża stałą się świętym kwiatem i jednocześnie symbolem boskiej tajemnicy. I jakoś tak się złożyło, że róże zawsze związane były z kobietami, boginiami, świętymi.

Starożytni Grecy uważali je za symbol Afrodyty, bogini miłości. Róża powstała razem z boginią z piany, z krwi Afrodyty, która zraniła się w stopę biegnąc do Adonisa. Królową kwiatów nazwała ją Safona. Już wtedy znano jej właściwości lecznicze i kosmetyczne.

Antyczni Rzymianie uczynili róże niemal świętymi, stała się symbolem miłości i radości życia. Na Bliskim i Dalekim Wschodzie róże stanowiły surowiec do produkcji bardzo cenionego i poszukiwanego olejku różanego.

Róża jest królową i jak każda kobieta jest wymagająca i trzeba wielu starań, żeby była piękna. Jakie są te nasze piękności ? Kochają słońce, ale nie zbytnio prażące i nie lubią deszczu i cienia. Magiczne Ogrody posiadają kolekcję 29 odmian Kordesa o wyjątkowej urodzie i odporności. Gdzie możemy je znaleźć? Mijając rozrabiające Mordole po wejściu do Ogrodu, zobaczymy je po prawej stronie. Kolejne miejsce nazwane Różanką, znajdziemy między stawem z tratwami a kolejką. To romantyczne i zaciszne miejsce jest idealne do oświadczyn oraz sesji ślubnych. Pięknem królowych możemy cieszyć się aż do września.

Weekend smoczych jeźdźców

10 i 11 lipca w Magicznych Ogrodach Janowiec odbędzie się wielkie Święto Smoczych Jeźdźców. Pokazy będą się rozpoczynać o 13:30 i 16:00. Będzie to niepowtarzalna okazja aby zobaczyć niezwykle efektowne, zapierające dech w piersiach widowisko obejmujące popisy akrobatyki i woltyżerki na rozpędzonych koniach. Smoczy jeźdźcy zaprezentują spektakularne elementy dżygitu, zeskakiwanie i przeskakiwanie przez konia, zwis z konia, podnoszenie leżącej na ziemi czapki, czy też stójkę w galopie. To wszystko będzie możliwe dzięki osiągnięciu perfekcyjnej harmonii konia z jeźdźcem. W rolę smoczych jeźdźców wcieli się międzynarodowa grupa kaskaderów konnych Apolinarski Group. Czym jeszcze zaskoczą nas smoczy jeźdźcy dowiesz się przybywając podczas weekendu do Magicznych Ogrodów.

O godz. 13:00 i 15:30 Dziedziniec stanie się areną tańca i ognia. „Taniec-ogień dwa żywioły” to widowisko z udziałem kuglarzy, bębniarzy i hulających Mordoli, które do wspólnej zumby zapraszają wszystkie dzieci i nie tylko… J

Na Scenie w Drzewach o godz. 12:30 i 14:30 w świat magii i iluzji przeniesie was Czarodziej Krzywa Nóżka. W zaciszu Kwiatowej Doliny, na scenie figlarny żongler Wyrwipałka zaprosi was w swój świat kuglarstwa i magicznych zagadek (godz. 12:00 i 14:00).

O każdej równej godzinie na Dziedzińcu wszyscy będą mogli zatańczyć taniec radości z mieszkańcami Magicznych Ogrodów.

