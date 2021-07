Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli otrzymał Certyfikat Jakości Centrum Aktywności Lokalnej (CAL). Wyróżnienie zostało przyznane za wdrażanie modelu organizowania społeczności lokalnej.

– Mam przyjemność wręczyć na ręce dyrektora MOPS w Stalowej Woli Piotra Pierścionka Certyfikat Jakości Centrum Aktywności Lokalnej. Jest to dokument, który potwierdza, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli jako jedyny na terenie Polski południowo-wschodniej realizuje systemowy model organizowania społeczności lokalnej, środowiskowej pracy socjalnej. Takich ośrodków w Polsce jest kilka, a jednym z wiodących jest właśnie ośrodek w Stalowej Woli. Gratuluję, że na terenie waszego miasta rozwija się tak doskonały zespół organizatorów społeczności lokalnych, który zdecydowanie wpływa poprzez swoje zaangażowanie i pracę na poprawę jakości życia mieszkańców – mówiła Monika Makowiecka, członkini Zarządu Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL .

Organizowanie społeczności lokalnej polega na uczeniu społeczności jak mogą sobie pomóc wykorzystując zasoby z najbliższego otoczenia. Jednym z elementów powyższego modelu są działania oparte na partnerstwie instytucji i osób, które swoim zasięgiem oddziaływają na daną społeczność. W OSL wiodącą rolę pełnią pracownicy socjalni – organizatorzy społeczności lokalnej, którzy pracują bezpośrednio w społeczności. Organizatorzy społeczności lokalnej działają w oparciu o faktyczne potrzeby ludzi mieszkających na danym obszarze i ich bezpośrednie doświadczenia, inspirują i mobilizują mieszkańców do podejmowania samodzielnych działań w celu rozwiązywania własnych problemów.

– Serdecznie dziękuje za to wyróżnienie. Są osoby, które na to zasłużyły, złożyły dokumenty i pracują tą metodą od 2014 roku. To czteroosobowy zespół. Dzięki tym osobom w Stalowej Woli rozwijana jest trzecia metoda pracy socjalnej, czyli organizowanie społeczności lokalnych – mówił Piotr Pierścionek, dyrektor MOPS.