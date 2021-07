Czy eleganckie koszule męskie mogą mieć krótkie rękawy? Sprawdzamy!

Koszula z krótkim rękawem nie cieszy się najlepszą opinią. Powodem tego może być fakt, że większość z mężczyzn nieodpowiednio dobiera je do swojej sylwetki, ale i nosi je niestosownie do okazji. W niniejszym artykule podpowiemy, czy koszula z krótkim rękawem jest wystarczająco elegancka, a jeśli nie, to jakie męskie koszule wyjściowe wybrać na oficjalne okazje.

Męskie koszule z krótkim rękawem są od wielu lat przedmiotem ożywionej dyskusji. Noszone za duże, przywołują wizje typowego nerda z popularnych amerykańskich seriali, w komplecie z okularami w grubych oprawach. Zbyt obcisłe z kolei przywodzą na myśl znane reality show Love Island pełne półnagich torsów umięśnionych mężczyzn. Do niesławy męskich koszul z krótkim rękawem przyczynił się też chociażby kultowy firm Las Vegas Parano, w którym pierwszoplanowy Raoul Duke jest wręcz liderem dziwnych wyborów stylistycznych. Rzecz w tym, by męskie koszule z krótkim rękawem nie przypominały żadnych z nich. Jak to osiągnąć?

Męska koszula z krótkim rękawem – kiedy nie wypada jej nosić?

Istnieją sytuacje, kiedy nie należy decydować się na modele z krótkim rękawem jako koszule męskie wizytowe. Złym pomysłem będzie ubranie ich na ważne spotkanie biznesowe lub na uroczystość wysokiej rangi, np. wystawne wesele. O wiele bardziej profesjonalnie będziemy postrzegani, jeśli jako koszule męskie eleganckie włożymy modele z długimi rękawami, lub – jak proponuje Denley w swoich stylizacjach – podwinięte do wysokości łokcia. Choć podwijając rękawy ryzykuje się trwałymi zagnieceniami, taki zabieg powinien dać nieco wytchnienia od nieznośnych upałów. Może być nawet elementem zamierzonej stylizacji – mamy tu na myśli modne od kilku sezonów wesela w stylu boho. Eleganckie koszule męskie do garnituru w szkocką kratę, po podwinięciu rękawów i ukazaniu retro szelek przyciągną wzrok wielu gości weselnych.

Koszule na krótki rękaw w wyjątkowych przypadkach mogą być także noszone w biurze, o ile nie zanosi się na wspomniane wcześniej ważne spotkanie biznesowe. Nie zapominaj o tym, że koszula z krótkim rękawem to z definicji zawsze koszula casualowa, dlatego nada się na casual friday i jako ubranie w stylu business casual.

Business casual a smart casual – różnice

Ubieranie się w odzież business casual i smart casual może być trudnym zadaniem dla niektórych mężczyzn. Chociaż większość z nich rozumie istotę stroju formalnego lub biznesowego, mają trudności ze zdefiniowaniem eleganckiego stroju na co dzień. Business casual i smart casual różnią się od siebie subtelnymi różnicami:

business casual jest nieco bardziej konserwatywny i niejako mniej zorientowany w trendach. Raczej będzie to męska koszula wizytowa z długim rękawem, ale styl dopuszcza delikatną kratę obok białych typowo formalnych modeli – tego typu eleganckie koszule kupisz np. w sklepie Denley. Jeśli chodzi o spodnie, nie muszą być typowo garniturowe w kant. Dobrze sprawdzą się chinosy, a całość warto zestawić z eleganckimi skórzanymi półbutami;

smart casual pozwala na nieco większą swobodę niż business casual i często funkcjonuje w korporacjach jako ubiór na casual friday. W tym przypadku najprawdopodobniej okaże się, że koszula męska z krótkim rękawem jest wystarczająco elegancka, aby zestawić ją ze spodniami chino i np. mokasynami lub butami derby.

Elegancja na co dzień

Wielką i na nowo odkrytą modą tego lata są eleganckie koszule na co dzień w kratę, które w wersji z krótkim rękawem odmładzają cały look. Choć ciemne spodnie zawsze wyglądają bardziej elegancko, latem nie trzeba stronić od jasnych modeli, i to niezależnie od wieku. Dobrym pomysłem będzie gładka biała lub błękitna koszula na krótki rękaw. Pamiętaj jednak, aby tkanina była przewiewna – lniana lub bawełniana. Niezmiennie obowiązuje cię też odpowiednie dopasowanie do sylwetki, szczególnie w ramionach. Żadna koszula nie będzie wystarczająco elegancka, jeśli będzie nieestetycznie zwisała, dlatego przed zakupem koniecznie dopasuj rozmiar.