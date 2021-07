Stalowa Wola jest jednym z 29 miast, które otrzymały dofinansowanie z programu „Rozwój lokalny” finansowanego z funduszy norweskich. Przy podziale środków Stalowej Woli przypadło przeszło 3,5 mln euro czyli blisko 16 mln zł. Fundusze mają pomóc wzmocnić spójność społeczną i gospodarczą poprzez podniesienie jakości środowiska, przedsiębiorczości oraz standardu życia dla mieszkańców małych i średnich miast.

– Z tego ogromnego wyścigu spośród 212 miast, które uczestniczyły w projekcie, walcząc łącznie o pulę prawie pół miliarda złotych Stalowa Wola jest na pudle, jest na podium wśród 29 miast w Polsce, które otrzymają dofinansowanie ze środków tzw. norweskich. Początkowo było tak, że tych wygranych projektów miało być 15, negocjowaliśmy z Norwegami żeby tę listę rozszerzyć do 29, ponieważ uznaliśmy, że ogrom pracy jaki został tutaj włożony wymaga wynagrodzenia. W Stalowej Woli bardzo dużo się dzieje, ale myślę, że te środki też będą bardzo dobrze wykorzystane. Zależało nam żeby te projekty były kompleksowe, żeby nie patrzeć na miasto z punktu widzenia wycinkowego, jeden remont, jedna inwestycja, jeden problem, jedno zadanie. Ten program tym się różnił od innych grantowych, dotacyjnych, że wymuszał pewnego rodzaju diagnozę generalną problemów i rozwiązanie tych problemów rozpoczynając od infrastruktury, po rozwiązania społeczne, integrację, pokazywanie ludzi w tych projektach – mówił wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. Podkreślał także, że Stalowa Wola ma potencjał do rozwoju, który pokazała w przygotowanej strategii.

Senator Janina Sagatowska zaznaczyła, że w trakcie przygotowań do tego projektu naznaczonego w sposób szczególny ciężką, mozolną pracą miasto przeszło ogromną szkołę, co przyniosło pożądany efekt i zostawiło ślad w postaci wielkiej nauki na przyszłość. – Zwyciężają, ci którzy właśnie w sposób perfekcyjny, profesjonalny są przygotowani na przyjęcie pomocy. Każdy potrzebuje pomocy, ale nie wszyscy są zdolni przyjąć tę pomoc, bo nie mają warsztatu, narzędzi i ludzi – mówiła senator Sagatowska. Wiceminister infrastruktury Rafał Weber przypomniał, że przez ostatnie lata miasta takie jak Stalowa Wola miały okazję skorzystać z szeregu programów, które wpierały realizację inwestycji infrastrukturalnych, drogowych, kolejowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, gospodarczych czy społecznych. – Kwota, która zostanie w ramach programu „Rozwój lokalny” przekazana Stalowej Woli ponad 3,5 miliona euro w przeliczeniu na złotówki to prawie 16 milionów złotych naprawdę w pozytywny sposób zapisze się jako te środki, za które zostaną zrealizowane projekty, programy, które jeszcze mocniej, jeszcze szybciej zmienią oblicze Stalowej Woli, podniosą potencjał społeczno-gospodarczy – mówił Rafał Weber.

Działania ujęte w strategii przygotowanej przez Stalową Wolę dotykają kilku obszarów funkcjonowania miasta. – Mamy tutaj obszar instytucjonalny dotyczący zmian w naszych instytucjach, a więc zwiększenie kompetencji, zadania majątkowe związane z wymianą sprzętu, technologii, programów, ale przede wszystkim dostępności dla osób niepełnosprawnych tak, aby urząd miasta, instytucje były miejscami przyjaznymi dla petentów, dla mieszkańców odwiedzających te instytucje. I to jest tak zwany program rozwoju instytucjonalnego – poinformował prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny. Drugi obszar to program rozwoju lokalnego. W tym punkcie oprócz rewitalizacji placu Piłsudskiego prezydent wskazuje też inne wyzwania przed, którymi stoi miasto. – Opracowanie nowego projektu centrum miasta wokół biblioteki, ZUS-u, poczty więc kolejny plac, który domaga się od lat, aby podejść do niego całościowo. Mamy nową politykę mieszkaniową dotyczącą zmian w substancji mieszkaniowej, socjalnej i komunalnej miasta. Dotyczy to tak zwanych trudnych budynków mieszkalnych na terenie Stalowej Woli, aby tam wprowadzić odpowiednie programy społeczne, edukacyjne, ale również zadania majątkowe w tym zakresie i również projekty dotyczące nowych osiedli mieszkaniowych, to już się dzieje w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. Trzeci obszar – fenomenalna część tego projektu to jest część społeczna realizowana przez stowarzyszenia, instytucje, uniwersytety na terenie miasta Stalowej Woli, które w drodze konkursu zgłosiły swój pomysł na to, jak zmienić Stalową Wolę przez bardzo ciekawe projekty o charakterze gospodarczym, edukacyjnym, społecznym, kulturalnym i to jest szereg działań, które będą realizowane w ramach tego projektu do 2024 roku – mówił włodarz miasta.

W związku z tym, że liczba beneficjentów programu „Rozwój lokalny” znacznie wzrosła, ze spodziewanych 40 mln zł, gmina Stalowa Wola otrzymała blisko 16 mln zł. – Te środki zostały ograniczone przez to, że większa ilość miast została dopuszczona do projektu, ale jednocześnie zostały wskazane nowe źródła finansowania, również bardzo atrakcyjna jak „Polski Ład”, gdzie jest 95 proc. dofinansowania dla inwestycji – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Po otrzymaniu mniejszych niż zakładano środków norweskich magistrat będzie musiał zastanowić się nad ich podziałem na konkretne zadania, weryfikując jednocześnie przyjęte wcześniej priorytety. Na część działań trzeba będzie szukać środków zewnętrznych w innych programach. Dodatkowego finansowania będzie potrzebowało chociażby zadanie dotyczące rewitalizacji placu Piłsudskiego, którego koszt szacowany jest na 20 mln zł. – Te blisko 16 milionów złotych, które będą w tej chwili przyznane plus wkład własny miasta Stalowej Woli będzie służył do realizacji projektów społecznych. Projekty architektury zielonej, zazielenienia miasta będziemy finansować z projektu „FEnIKS”. Przygotowujemy się do tego, żeby zgłosić przynajmniej 3 duże projekty, które myślę, że bardzo mocno zaskoczą i odmienią funkcję Stalowej Woli na jeszcze mocniej otwartą na zieleń, na rekreację, na sport, na spędzanie wspólnego czasu – poinformował włodarz miasta.

Prezydent Lucjusz Nadbereżny zapowiedział, że na dokładne omówienie zaplanowanych działań, które będą realizowane przy wsparciu środków norweskich przyjdzie jeszcze czas, a odbywać się to będzie przy udziale liderów poszczególnych projektów.