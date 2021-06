Niżański burmistrz otrzymał wotum zaufania za 2020 rok oraz absolutorium z wykonania zeszłorocznego budżetu. Za ich przyznaniem głosowali jednak tylko radni z rządzącej w gminie Nisko koalicji. Opozycja – radni z klubu Prawa i Sprawiedliwości – byli przeciw, co wyrazili z mównicy Niżańskiego Centrum Kultury, gdzie zorganizowano sesję. W imieniu klubu PiS liczne zarzuty wobec pracy Waldemara Ślusarczyka wyliczał jego niedawny kontrkandydat na stanowisko burmistrza Józef Sroka.

Sesję absolutoryjną w gminie Nisko organizowano w miniony czwartek, 24 czerwca, w sali widowiskowej Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół”. Podczas pierwszego od dawna posiedzenia „na żywo”, a nie w formie zdalnej, radni dyskutowali nad 32 punktami, które znalazły się w programie sesji. Najważniejsze z nich to głosowanie nad wotum zaufania dla burmistrza oraz absolutorium z wykonania budżetu za 2020 rok. Co roku te dwa głosowania budzą najwięcej emocji i towarzyszą im gorące dyskusje. Nie inaczej było przed tygodniem. Głos zabierali zarówno radni z rządzącej koalicji Marcin Folta, Sławomir Czwal i Agnieszka Nicałek (do niedawna w PiS), jak i opozycjoniści, w tym radny Józef Sroka i Konrad Krzyżak z PiS i niezależny radny Błażej Borowiec.

PiS ocenia pracę burmistrza

W imieniu radnych z Klubu Prawa i Sprawiedliwości głos zabrał Józef Sroka. Jak zaznaczył już na wstępie, radni PiS zarówno podczas głosowania nad wotum zaufania, jak i nad absolutorium, zagłosują przeciw ich udzieleniu.

– Wotum zaufania to ocena pracy burmistrza za poprzedni rok. Klub Radnych PiS nie może zagłosować za tym wotum zaufania i absolutorium. Nie możemy w tej ocenie poddawać się tylko temu, co zobaczyliśmy w dokumentach przedstawionych na dzisiejszej sesji absolutoryjnej – mówił Józef Sroka. – W wielu obszarach negatywnie oceniamy działalność burmistrza jako włodarza, który nie radzi sobie z licznymi problemami, a na dodatek podzielił radę na swoich i tych pozostałych. Odpowiadając na jedną z interpelacji radnego z Klubu PiS ujął, że dany problem będzie konsultował z radnym ze swojego ugrupowania pomijając radnego z klubu, który ten wniosek złożył.

Radny z Prawa i Sprawiedliwości wymienił kilka obszarów działalności burmistrza i zarządzanej przez niego gminy, co do których funkcjonowania jego klub ma zastrzeżenia. Wśród nich znalazły się m.in. gospodarka wodno-ściekowa, budowa ścieżki rowerowej do Nowosielca, inwestycje drogowe i gospodarka odpadami.

Łatwo jest krytykować

W odpowiedzi na zarzutu radnych z PiS oraz wystąpienie radnego Błażej Borowca, który też krytycznie odniósł się do wykonanie budżetu i raportu o stanie gminy w 2020, głos zabrali radni z koalicji.

– Wszyscy doskonale wiemy, że łatwiej jest krytykować niż chwalić. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że było dużo do zrobienia, jest dużo do zrobienia i będzie dużo do zrobienia. Zawsze. I chyba nikt temu nie zaprzeczy – mówił przewodniczący rady miejskiej Marcin Folta. – Nie ma gminy w Polsce, która funkcjonowałaby w 100 procentach doskonale. Nie ma też gminy, która zadowalałaby wszystkich. Wiemy w jakich warunkach przyszło pracować burmistrzowi i nam wszystkim w roku 2020. To nie był rok łatwy, żyliśmy w cieniu pandemii i żyjemy w nim w dalszym ciągu. Wielu rzeczy zapewne nie udało się zrobić. Ale wiele innych udało się zrealizować.

