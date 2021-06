Kąpielisko nad zalewem „Podwolina” w Nisku zostało oficjalnie udostępnione do użytku. Do dyspozycji mieszkańców gminy i przyjezdnych gości jest wydzielone bojami i strzeżone przez ratowników kąpielisko, które jest czynne w okresie letnim codziennie w godzinach od 10 do 18.