Wiemy już kto pokierują Stalowowolskim Centrum Aktywności Seniora. Stanowisko dyrektora placówki zrzeszającej seniorów powierzono Bognie Latawiec.

W ramach konkursu aplikację na to stanowisko złożyły cztery osoby.- Najwyżej ocenioną osobą została pani Bogusława Latawiec. Pani Bogna jest doskonale znana w środowisku senioralnym w Stalowej Woli, przede wszystkim przez Uniwersytet Trzeciego Wieku, który od 2006 roku współtworzy. Posiada również kierunkowe wykształcenie, studia podyplomowe z zakresu zarządzania kulturą. W projekt CAS była zaangażowana z Radą Seniorów od samego początku- mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Centrum Aktywności Seniora mieści się na pierwszym piętrze budynku „Centrum 4” zlokalizowanego przy Al. Jana Pawła II 10 w Stalowej Woli. W CAS seniorzy mają do dyspozycji około 1000 metrów kw. powierzchni. W obiekcie są: duża sala widowiskowa, kawiarenka, sala do nauki języków obcych, sala komputerowa, sala kuchenna, prac ręcznych, sala fitness, sala do zajęć wokalnych oraz sala do obsługi prawnej i działań medycznych. W lokalu jest też wydzielona powierzchnia administracyjna. Całość projektu została dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Latem na dachu ma funkcjonować zielony taras. Na pierwsze piętro seniorzy będą mogli wjechać dwiema windami – jedna jest zlokalizowana od Al. Jana Pawła II, druga zaś od dziedzińca przy klatce schodowej.

– Chciałabym państwu podziękować i zapewnić, że będę wykonywać swoje obowiązki z należytą starannością. Myślę, że moje doświadczenie zawodowe, moja wiedza, jest na tyle duża, że pozwoli mi to dobrze działać na rzecz Centrum Aktywności Seniora i naszego miasta Stalowej Woli. Chciałabym podziękować wszystkim, którzy mnie w tej decyzji wspierali, którzy pomagali w działalności chociażby UTW. Chciałabym wierzyć mocno w to, że ja i ludzie, którzy będą ze mną współtworzyć to miejsce, udowodnimy, że decyzja o tej inwestycji była słuszna i że Centrum Aktywności Seniora przyczyni się do długiego, szczęśliwego i zdrowego życia naszych seniorów – mówiła Bogna Latawiec.

Przed dyrektor CAS stoi ogromne wyzwanie tj. organizacja zakładu pracy, skompletowanie załogi, przygotowanie regulaminów, harmonogramów zajęć. – Realny czas uruchomienia zajęć to początek albo połowa sierpnia – stwierdził prezydent Nadbereżny.

Bogna Latawiec dyrektorem CAS 1 of 5 - +