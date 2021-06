W środę 30 czerwca na sesji Rady Miejskiej prezydent Lucjusz Nadbereżny wręczył Anecie Garanty akt powołania na stanowisko dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.

Aneta Garanty jest magistrem historii, absolwentem UMCS. Jest adiunktem Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, od 2003 roku prowadzi Dział Historii, a od czasu odejścia na emeryturę dotychczasowej dyrektor Lucyny Mizery pełni obowiązki dyrektora placówki.

Jest kuratorem i autorem scenariuszy wystaw stałych, czasowych i plenerowych o tematyce historycznej, ze szczególnym uwzględnieniem historii regionalnej Rozwadowa i Stalowej Woli, a także zagadnień z pogranicza historii sztuki, wzornictwa i rzemiosła artystycznego z okresu międzywojennego.

Jest autorką, współautorką i redaktorką książek, albumów i katalogów. Wśród ważniejszych publikacji należy wymienić „Rozwadów – miasto ze wspomnień” (2010); „Stalowa Wola. Europejskie miasto modernistyczne” (współaut., 2014); „I wojna światowa nad Sanem” (współaut., 2014) – I nagroda w kategorii literatura w konkursie Gałązka Sosny organizowanym przez Miasto Stalowa Wola; „Nekropolie Wielkiej Wojny nad Wisłą i Sanem (współred., 2019). Opublikowała także wiele artykułów historycznych i biograficznych w publikacjach zbiorowych m.in. „Z przeszłości miasta Rozwadowa” (2015), „Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Rozwadowie, Nisku, Tarnobrzegu i Machowie” (2016), w Regionalnym słowniku biograficznym.

Za wystawę „Dwa spojrzenia na kobietę doby socrealizmu” nominowana w konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2011 w kategorii wystawy historyczne. W 2019 r. otrzymała Odznakę honorową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

– Przed muzeum ogromne zadanie, zakończenie inwestycji, jaką jest budowa Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego. W tym momencie dobiegają końca prace budowlane, ale przed nami ta najważniejsza taka dla muzealników część, czyli budowa wystawy stałej, która ma 2000 metrów kw., trzy poziomy i jest ogromnym przedsięwzięciem. Ponadto organizacja pracy w nowym oddziale, skompletowanie zespołu, który będzie tam pracował. Mam nadzieję, że to muzeum COP przyciągnie turystów nie tylko z Podkarpacia, ale też z całej Polski. Musimy dla naszych obiektów stworzyć spójną ofertę turystyczną, która zainteresuje naszych gości. Mam nadzieję, że nadal będziemy blisko mieszkańców. Będziemy reagować na ich potrzeby, na ich pomysły. Nie ukrywam, że odbudowa frekwencji po czasach pandemii to będzie jedno z najważniejszych zadań. Szkoły, goście indywidualni odwykli od przychodzenia do nas, bo po prostu było to niemożliwe. Na nowo będziemy zapraszać naszych gości – mówiła podczas sesji Aneta Garanty.

Wspominała także o potrzebie modernizacji strony internetowej muzeum czy podniesieniu stanu muzealnych magazynów. – Od 4 miesięcy pełnię obowiązki dyrektora, zespół przez ten czas bardzo mnie wspierał. Czuje wsparcie moich pracowników, są to ludzie bardzo doświadczeni, zaangażowani, doskonale znający prace muzeum, bez ich zaangażowania na pewno bym sobie nie poradziła więc jestem za to wsparcie niesamowicie wdzięczna – zaznaczyła dyrektor Muzeum Regionalnego.