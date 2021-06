We wtorek odbyła się kolejna tura rozmów pomiędzy Markiem Citko – doradcą sportowym prezydenta Stalowa Wola, Lucjusza Nadbereżnego, a piłkarzami Stali, którym 30 czerwca kończą się umowy kontraktowe.

Efektem tego spotkania jest przedłużenie na kolejny sezon umowy z 22-letnim Szymonem Jopkiem, a w przypadku awansu Stali Stalowa Wola do II ligi, wydłużenie jej o kolejny rok oraz pozostawienie na kolejny sezon w kadrze Stali, Tomasza Wietechy.

„Balon” był jednym z najlepszych, o ile nie najlepszym piłkarzem Stali w rundzie wiosennej i zdaje się, że ten fakt przeważył o tym, że trener Thomas nie chciał rozstawać się z doświadczonym bramkarzem, co także istotne, mającym posłuch u młodszych zawodników i potrafiącym budować atmosferę w szatni.

Wietecha o miejsce w bramce rywalizować będzie z Łukaszem Konefałem, który wraca do Stalowej Woli po półrocznym wypożyczeniu do Wólczanki. Nie ma natomiast już w Stali od kilku tygodni Macieja Siudaka, który rozwiązał kontrakt i wyjechał do pracy za granicę.

Nie zapadła natomiast decyzja dotycząca przyszłości Piotra Mrozińskiego, którego pozyskaniem zainteresowana jest od dłuższego czasu I-ligowa Puszcza Niepołomice, a i on sam marzy o grze w tym klubie. Na przeszkodzie stoi obowiązujący go do końca roku 2021 kontrakt ze Stalą. Jeżeli Puszcza chciałby mieć „Mrozia” już teraz, musi za niego zapłacić kwotę odstępnego