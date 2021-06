Wyjątkowy, baśniowy ogród, leżący w turystycznym sercu Lubelszczyzny czeka na Was do końca września.

Rodzinny Park Tematyczny Magiczne Ogrody Janowiec to pierwszy w Polsce ogród stworzony na bazie autorskiej baśni. Nieopodal Kazimierza Dolnego nad Wisłą w województwie lubelskim spotykamy wyjątkowy, leżący na18 hektarach ogród. Wypełnia go milion roślin – drzew, krzewów i kwiatów.

Bramy Ogrodu są już otwarte dla gości codziennie, do końca września.

Kiedy wejdzie się do środka i stanie na baśniowym dziedzińcu, szerokimi alejkami przyjaznymi dla osób z niepełnosprawnościami, będzie można dotrzeć do wielkiej ilości atrakcji. Są nimi strumyki, wodospady, mostki, punkty widokowe, plaża.

Najmłodsi goście mnóstwo radości mają z korzystania ze specjalnych atrakcji zręcznościowych, które można znaleźć w baśniowych krainach, a które wymagają siły i zwinności.

Naturalne Ogrody

Rośliny, atrakcje i baśniowe krainy nie byłyby tak zachwycające, gdyby nie fakt, że otaczają i tworzą je naturalne elementy, takie jak drewno, ziemia, metal, kamień, woda, trawa, piasek. Magiczne Ogrody to kraina, w której nie znajdziemy wszechobecnego plastiku. To wszystko ma duże znaczenie dla właściwego działania wszystkich zmysłów, które w takim otoczeniu działają na wysokich obrotach, a to z kolei doskonale wpływa na tworzenie się osobowości każdego małego człowieka, choć nie tylko małego. Janowiecki park to pierwszy polski park sensoryczny

W Magicznych Ogrodach warto spędzić dzień lub dwa, bez wszechobecnych ekranów naszych smartfonów czy elektronicznych zabawek, które obciążają nasze zmysły.

Zapraszając swoje dzieci do naturalnego świata, pokazujemy im jak może być atrakcyjny. Proste zabawy, które im proponuje park, pozwolą na chwilę się zatrzymać i „naładować baterie”. Do tego kontakt z naturą wpływa kojąco na zmysły i emocje, patrzenie na zieleń znacznie obniża poziom stresu w organizmie.

Wielki Bal na zamku Wróżek

Wraz z początkiem lata kolorowe i roztańczone Wróżki Smużki obchodzą swoje wyjątkowe święto. Każdy może wziąć udział w Wielkim Balu na Zamku Wróżek, dać się porwać kolorowym tańcom i zaczarować magiczną różdżką świat w Magicznych Ogrodach. O godz. 13:00 i 16:00 na Dziedzińcu wielka rewia tańca i radości! Swój barwny spektakl rozpoczną wróżki smużki, Mordole, a Krasnoludy w rytmie smoczego bębna zaproszą do udziału w paradzie do Zamku Wróżek aby wspólnie rozpocząć Wielki Bal!

Specjalnym gościem weekendu będzie sympatyczny klaun Feliks, który opowie swoje historie z podróży po świecie, podczas których poznał iluzjonistę, ćwiczył pod okiem świetnego żonglera i muzykował z wielką orkiestrą. „Ale Cyrki!” to pełna dowcipu klaunada, w czasie której dzieci wspólnie z klaunem odkrywają swoje liczne talenty (godz. 12:30 i 15:00, Scena w Drzewach).

O 12:00 i 14:00 w swój zaczarowany kuglarski świat zabierze wszystkich Sztukmistrz Wyrwipałka.

Dodatkowo o każdej równej godzinie na Dziedzińcu taniec radości odtańczą goście z mieszkańcami Magicznych Ogrodów.

