Profilaktyk niżańskiej Komendy Powiatowej Policji sierż. Katarzyna Pracało spotkała się z dziećmi ze Świetlicy Środowiskowej „Promyk” z Niska, by porozmawiać z nimi o przeciwdziałaniu przemocy. Pogadankę zorganizowano 28 czerwca w Przędzelu, a dzieciom podczas spotkania towarzyszyły trzy urocze alpaki z Alpakowej Łąki.

– Tematem przewodnim naszego dzisiejszego spotkania jest szeroko pojęte zjawisko przemocy. To co zrobić, kiedy jesteśmy jej świadkami, bądź jej ofiarami oraz to, jakie konsekwencje mogą spotkać sprawców przemocy, gdzie szukać pomocy, gdy jest się świadkiem bądź ofiarą przemocy w zależności od miejsca, czy to jest w domu, w szkole czy w cyberprzestrzeni. Na te pytania będziemy odpowiadać podczas tego spotkania w Przędzelu – wyjaśnia sierż. Katarzyna Pracało zajmująca się profilaktyką społeczną w Komendzie Powiatowej Policji w Nisku. – Uwieńczeniem, dopełnieniem tego spotkania jest wizyta w Alpakowych Łąkach. Alpaki działają terapeutycznie na dzieci, uspokajają, pomagają się rozluźnić i rozładować negatywne emocje. Ale przede wszystkim wywołują szeroki uśmiech na twarzach dzieci.