W lipcu rozpocznie działanie nowy odział Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli. Wszystkie prace budowlane zostały już zakończone, teraz trwa jeszcze doposażanie oddziału. W piątek 25 czerwca odbyła się oficjalna prezentacja przygotowanych pomieszczeń.

– Jest to dla nas niesamowita chwila. Oddział powstał w 1993 roku i jego pierwsze miejsce miało być tak na 2-3 lata maksymalnie, później mieliśmy się przenieść na inne miejsce. I od wielu lat ten proces był przesuwany. Skok jest potężny, między tym co było, a tym co będzie – podkreślał Aleksander Zieliński, lekarz kierujący Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli.

Nowy OAiIT zlokalizowany jest na pierwszym piętrze Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego. Prace nad przygotowaniem pomieszczeń zakończyły się wiosną 2021 roku. Budowa nowego oddziału wraz z dostawą i montażem kolumn medycznych pochłonęła nieco ponad 4,3 mln zł. Środki na ten cel pochodziły z zaciągniętego przez szpital kredytu.

– Było to pomieszczenie przeznaczone na OIOM, ono czekało cierpliwie przez wiele lat, połowa tego 1 piętra to jest diagnostyka obrazowa, a druga połowa miała być zawsze OIOM-em, natomiast były problemy żeby to sfinansować. Teraz przyszedł czas kiedy mamy w zasadzie ten oddział wykończony, przygotowany, tylko trochę brakuje nam sprzętu – mówił starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny.

Złożyli wniosek na doposażenie oddziału

Część urządzeń i aparatury przeniesiona zostanie ze „starego” oddziału, na brakujący sprzęt złożony został wniosek do rezerwy celowej budżetu państwa. Opiewa na ponad 3 mln zł z czego 700 tys. zł to wkład własny zabezpieczony przez powiat stalowowolski. – Ta procedura została uruchomiona. I moją rolą jest to żeby ten wniosek został zauważony, doceniony i aby te środki, zostały przyznane – mówił wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Wniosek dotyczy nie tylko sprzętu potrzebnego na doposażenie OIOM-u ale także aparatury na przyszłe sale udarowe. Po przeniesieniu oddziału przestrzeń na drugim piętrze Pawilonu I po obecnym Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii zostanie przeznaczona na potrzeby Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym. Wcześniej jednak, pomieszczenia te przejdą gruntowny remont, który niebawem się rozpocznie.

W ramach nowego oddziału powstały m.in. dwie czteroosobowe sale chorych i dwie izolatki, sala zabiegowa, oddzielna sala do mycia sprzętu, pomieszczenie apteczne na leki, pomieszczenia na sprzęt, pokój wypoczynkowy dla pielęgniarek, pokój lekarza dyżurnego, gabinet lekarski, sekretariat, pokój socjalny czy łazienki.

– Rzeczą bardzo dobrą dla nas jest to, że zdecydowaliśmy się na kolumny, ten sprzęt nam bardzo ułatwi obsługę pacjenta, ruch, utrzymanie czystości. To są pacjenci, którzy bardzo często wymagają dojścia z każdej strony, mając taką dużą ruchomość tego wszystkiego, pozwoli nam to w sposób bardzo wygodny pracować nad pacjentami, co na pewno poprawi ich bezpieczeństwo – stwierdził szef oddziału Aleksander Zieliński.