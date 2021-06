Na mapie Stalowej Woli pojawił się pierwszy w mieście tor kartingowy. RST Karting mieści się przy ulicy Przemysłowej 15 i zaprasza wszystkich miłośników ekstremalnych wrażeń.

Stalowa Wola proponuje swoim mieszkańcom nową formę rozrywki. Już 28 czerwca od godziny 14, chętni będą mogli ścigać się gokartami pod dachem.

– Patrząc na to jak dużo osób uczęszcza na takie tory, pomyśleliśmy że w naszym mieście taka forma rozrywki też by się przyjęła. W przekonaniu, że to dobry pomysł utwierdził nas pokazowy tor gokartowy, który 28 maja otworzyliśmy na parkingu Galerii VIVO. W Dzień Dziecka odwiedziło nas dużo ludzi. Około 200 osób było chętnych do jazdy. Niektórzy przejechali się po kilka razy. Dla dzieci była to niesamowita frajda. Myślę, że na tym torze będą jeszcze większe emocje, bo jest on dłuższy i bardziej wymagający – mówi Łukasz Skura z RST Karting.

Nowe miejsce wyścigowe do dyspozycji uczestników oddaje profesjonalne „wózki” szwedzkiej firmy Caroli dysponujące mocą 9 KM (dla dorosłych) oraz 5.5 KM (dla dzieci). Długość toru wynosi około 400 metrów i pozwala na jednoczesny wyścig 10 gokartów.

Charakterystyka toru daje możliwość na organizację profesjonalnych wyścigów, jak również jazdy rekreacyjnej. Całość skryta jest w hali o powierzchni około 3000 m kw. Tor dostępny będzie przez 12 miesięcy w roku, siedem dni w tygodniu. Zimą atmosfera wcale nie będzie mniej gorąca niż latem. A co ważne gokarty RST Karting zasilane są paliwem ekologicznym, a to oznacza, że produkują o 90 proc. mniej spalin.

– Nasze gokarty są bardzo proste w obsłudze, bez problemu więc poradzi sobie z nim osoba, która nigdy nie prowadziła pojazdów mechanicznych. Zapewniam, że po naszym krótkim szkoleniu będzie potrafiła poruszać się po torze. Już podczas pierwszego okrążenia, powoli, zapozna się z maszyną i z torem. Mieliśmy wiele przypadków, że na początku ktoś się bał, a później tak mu się spodobało, że chciał przejechać się kolejny raz, należy jednak pamiętać, że minimalny wzrost kierowcy to 130 cm – mówi Łukasz Marut z RST Karting.

Jednorazowy przejazd na torze RST Karting trwa 8 minut i kosztuje 35 zł, bez względu na to czy jest to gokart dla osoby dorosłej, czy dziecka. W przypadku tandemu cena będzie wynosić 45 zł. Warto wiedzieć, że czas liczony jest po przejechaniu pierwszego okrążenia.

Dodatkowo w ofercie RST Karting znajdują się karnety: 5 przejazdów – 170 zł, 10 – 330 zł, 20 – 630 zł. Można również zakupić Vouchery prezentowe: 1 przejazd – 35 zł, 2 – 70 zł, 3 – 100 zł.

Z kolei wynajęcie toru na godzinę (8 gokartów) wynosi 1100 zł, natomiast za dodatkowy gokart zapłacimy 140 zł.

Tor otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach 14-22 oraz w soboty i niedziele 11-22.

Szczegółowych informacji można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 515 741 515, lub zaglądając na stronię internetową www.rstkarting.pl oraz Facebooka (www.facebook.com/rstkarting).