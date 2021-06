Dzień po finale wojewódzkim Pucharu Polski, w którym „Stalówka” przegrała na swoim stadionie z Wisłoka Dębica, pełniący obowiązki prokurenta w piłkarskiej spółce Stal, Andrzej Zieliński i nowy trener „zielono-czarnych”, Roland Thomas, poinformowali kilku piłkarzy, że nie zostaną z nimi przedłużone umowy na kolejny sezon 2021/22.

Czwórka: Adam Waszkiewicz, Bartosz Sobotka, Tomasz Płonka i Bartosz Wiktoruk usłyszeli, że nie są już potrzebni „Stalówce” i mogą szukać dla siebie nowych klubów.

W najbliższych dniach zapadać będę w Stali PSA kolejne decyzje kadrowe. Z zamiarem odejścia nosi się od dłuższego już czasu Piotr Mroziński, którym była i wciąż jest mocno zainteresowana I-ligowa Puszcza Niepołomice. Zawodnika obowiązuje jednak kontrakt ze Stalą do końca roku 2021. Jeżeli Puszcza chciałby mieć „Mrozia” już teraz, musi za niego zapłacić kwotę odstępnego, a ta wcale nie jest mała, bo wynosi 70 tys. zł. Zawsze jednak można się „dogadać”…

We wtorek z prokurentem klubowym i trenerem Thomasem, spotka się Szymon Jopek i dowiemy się, czy 22-latek, który jest w Stali Stalowa Wola od wiosny 2018 roku, znalazł się wśród wybrańców Marka Citko – doradcy sportowego prezydenta Stalowej Woli, który ma decydujący głos w kwestiach personalnych, czy także i on będzie musiał szukać dla siebie nowego pracodawcy. Młody pomocnik nie musi się jednak martwić o swoją piłkarską przyszłość. Ma propozycję z dwóch klubów drugoligowych. Prawdopodobnie chodzi o Hutnika Kraków i Stal Rzeszów.