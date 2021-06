Holendrzy i Czesi mieli najwięcej powodów do zadowolenia na mecie ostatniego 5. etapu 32. Międzynarodowego Wyścigu „Solidarności” i Olimpijczyków w Stalowej Woli. Na Alejach Jana Pawła II najszybciej finiszował Casper van Uden z grupy Development Team DSM, a klasyfikacji generalnej triumfował Czech Jan Bárta z Elkov Kasper.

Losy piątego etapu z Ostrowca Św. do Stalowej Woli (165 km) rozstrzygnęły się na ostatniej z trzech pętli, jakie mieli do pokonania kolarze na Alejach Jana Pawła II w Stalowej Woli. Pierwsi zameldowali się na nich: Jason van Dalen z Meteca i Paweł Franczak z Voster ATS Team. Ta dwójka miała ponad 20 sekundową przewagę nad resztą stawki i wydawało się, że spokojnie dojedzie do mety. Tak się jednak nie stało. Na trzeciej pętli – (skrzyżowanie Al. Jana Pawła II z ul. Popiełuszki – skrzyżowanie Al. Jana Pawła II z ul. Okulickiego i Chopina – peleton dogonił uciekinierów. Ostatnie metry należały do Holendrów, 19-letniego Caspera van Udena i 33-letniego Coena Vermeltfoorta. Trzeci był Alan Banaszek z HRE Mazowsze Serce Polski, a czwarty finiszował aktualny mistrz Polski Maciej Paterski z Voster ATS Team.

Klasyfikację generalną 32. Międzynarodowego Wyścigu „Solidarności” i Olimpijczyków wygrał 36-letni Czech Jan Bárta, a miejsce drugie zajął jego rodak 19-letni Jakub Ťoupalík (15 sekund straty do zwycięzcy) – obydwaj z grupy Elkov Kasper. Trzecim zawodnikiem „generalki” został Casper van Uden (37 sek.). Czwarty był Alan Banaszek z HRE Mazowsze Serce Polski, piąty Maciej Paterski z Voster ATS – obydwaj 42 sek. straty), a szósty Coen Vermeltfort (VolkerWessels, 43. sek. straty).

Wyścig ukończyło 123 kolarzy.

Zwycięzcy pozostałych klasyfikacji:

Punktowa – Alan Banaszek (HRE Mazowsze Serce Polski)

Górska – Thijs De Lange (Metec-Solarwatt)

Młodzieżowa – Jakub Ťoupalík (Elkov-Kasper)

Drużynowa – Elkov-Kasper

Na starcie 32. Międzynarodowego Wyścigu „Solidarności” i Olimpijczyków stanęło 162 kolarzy, 28 ekip – cztery holenderskie, trzy niemieckie i siedem polskich.