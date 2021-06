3 lipca odbędzie się II Eliminacja Mistrzostw Polski w Historycznych Rajdach na Regularność oraz Rundę Kwalifikacyjną FIA – Rajd Retro Carpathia.

Będą to Mistrzostwa Polski w Historycznych Rajdach na Regularność FIA Trophy, którym patronuje Polski Związek Motorowy. Rajd odbywał się będzie na drogach publicznych z zachowaniem przepisów ruchu drogowego, a jego rywalizacja polegać będzie na utrzymaniu stałej zadanej prędkości na jego całej długości.

Trasa rajdu liczy 335 km, z czego 205 km to 13 prób regularności. Baza rajdu zlokalizowana będzie w Miejskim Centrum Kultury w Boguchwale. W zawodach mogą brać udział zawodnicy zarówno zrzeszeni w Polskim Związku Motorowym, ale też i tacy, którzy nie posiadają aktualnej legitymacji członkowskiej PZM. Rajd skierowany jest głównie dla posiadaczy aut wyprodukowanych przed 1991 rokiem, chociaż można również wystartować samochodem zupełnie współczesnym.

Formuła rajdu ma nawiązywać do rajdów z dawnych lat. Automobilklub Doliny Sanu w Stalowej Woli zaprasza na imprezę nie kierowców, ale także wszystkich miłośników legendarnych samochodów wyprodukowanych w pół wieku temu i wcześnie. Początek imprezy, 3 lipa o godz 11 w Boguchwale, a później na trasie rajdu i na mecie na rynku w Pilźnie (około godz. 15), skąd zawodnicy znowu ruszą na kolejną pętlę. Zakończeni rajdu około godz. 19 w Boguchwale, gdzie zostaną ogłoszone wyniki i odbędzie się ceremonia rozdanie nagród.